Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına çok sayıda sahte hesap! Bakanlıktan Twitter’a uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs (Corona virüs-Covid19) ile ilgili yeni gelişmeleri sosyal medya hesabı Twitter'dan etkin olarak paylaşırken kirli odaklar sosyal medyada vatandaşı yanıltmak üzere harekete geçti. Bakan Fahrettin Koca adına çok sayıda sahte hesap açıldı. Bu olay üzerine Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı ve Twitter'ı uyardı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Koronavirüs (Corona virüs-Covid19) vaka sayısının artmaması için çaba gösterirken, bir yandan da bilgi kirliliği üretmek isteyen çevre ile mücadele ediyor.



SAHTE HESAPLARA DİKKAT!



Sağlık Bakanlığı da bu nedenle halkı bilgilendirme konusunda titiz davranıyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına Twitter'da onlarca sahte hesap açıldı. Bu hesapların bazılarının profilinde "hayran sayfası" ya da "parodi hesap" yazıyor ancak yaptıkları paylaşımlar kullanıcılar tarafından gerçek sanılabiliyor. Yanlış bilgileri yayan bu hesapların kiminin 600 bine yakın takipçisi bulunuyor. Bu hesaplardan yapılan paylaşımlar binlerce etkileşim alıyor.

BAKANLIK TARAFINDAN TWİTTER UYARILDI



Sağlık Bakanlığı, son günlerde Bakan Dr. Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını, bu hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Koca'nın resmi sosyal medya hesapları paylaşıldı.

"Son günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı görülmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, bunlar dışında açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı bu yanlışı önlemek için Twitter'ı uyardı ve sahte hesapların kapatılmasını istedi.

Açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın resmi sosyal medya hesapları şunlar:



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerçek Twitter hesabı mavi tık'lı ve 3 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor: https://twitter.com/drfahrettinkoca

Instagram: https://instagram.com/drfahrettinkoca

Facebook: https://www.facebook.com/sbfahrettinkoca/

SAHTE HESAPLARDAN BAZILARI İSE ŞUNLAR...

https://twitter.com/FahrettinKoca42

https://twitter.com/fahrettindrkoca

https://twitter.com/drfahrettinfun

https://twitter.com/fahrettinbasgan

https://twitter.com/drrfahretinkoca

https://twitter.com/drfahrettinkoc

https://twitter.com/Dr_fahretinkoca

https://twitter.com/FahrettinKoca0

https://twitter.com/fahrettinkoca34

https://twitter.com/fhrtnkoca