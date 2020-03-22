Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) koronavirüs aşısı için kritik açıklama
SON DAKİKA HABERİ: Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, Koronavirüs (Covid-19) aşısı için merakla beklenen tarihi duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs (Covid-19) aşısı için tarih verdi. Reuters'ta yer alan habere göre, BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, "Koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını konuşuyoruz ama gelecek" açıklamasında bulundu.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 13 BİNİ GEÇTİ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 13 bin 69 olarak güncelledi.
Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybı olan ülke" 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.
İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.
Salgında "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" İran'da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.
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