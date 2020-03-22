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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından "Koronavirüs ile mücadele" açıklaması

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Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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MSB'DEN KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

() koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşların sıkça havalandırıldığını, Mehmetçiklerin ateşinin de takip edildiğini bildirdi

(), askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşların sıkça havalandırıldığı, Mehmetçiklerin ateşinin de takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, ortak kullanım alanlarının da detaylı şekilde dezenfekte edilmeye devam edildiği kaydedildi.

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