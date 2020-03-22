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Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic'in yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi
Slovakya'da yeni başbakan Igor Matovic, devlet başkanı Zuzana Caputova'ya kabinesini takdim edip yemin ederek resmen görevine başladı. Törene, Koronavirüse (Corona virüs - Covid-19) karşı alınan maskeli ve eldivenli önlem damga vurdu.
Giriş Tarihi: 22.03.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 12:25
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Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi
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Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi
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Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi
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- 27
Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi
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- 27
Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi