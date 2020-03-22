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Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic'in yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi

Slovakya'da yeni başbakan Igor Matovic, devlet başkanı Zuzana Caputova'ya kabinesini takdim edip yemin ederek resmen görevine başladı. Törene, Koronavirüse (Corona virüs - Covid-19) karşı alınan maskeli ve eldivenli önlem damga vurdu.

Giriş Tarihi: 22.03.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 12:25
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Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi
Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi

Slovakya'da yeni başbakan resmen OLANO lideri Igor Matovic oldu. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, başbakanlık görevini Igor Matovic'e verdi.

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Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi
Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi

Yeni atanan başbakan Igor Matovic ve kabinesi, Bratislava'daki Başkanlık Sarayı'nda gerçekleşen törene Koronavirüs önlemi alarak katıldı.

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Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi
Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi

Yeni başbakan, yüz maskeleri ve eldiven takan katılımcılarla yapılan bir törenle yemin etti.

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Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi
Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi

Törende Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'nın kıyafetiyle uyumlu maske tercihi dikkat çekti.

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Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi
Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovic yemin töreninde dikkat çeken Koronavirüs önlemi

Herkesin törende maske takmasıyla aynı zamanda halkın bilinçlendirilmesi de amaçlanıyor.