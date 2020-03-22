Son dakika: Türk Tabipler Birliğinden yeni skandal! Koronavirüs için geliştirilen yerli kit için bakın ne dediler

Koronavirüs (Covid-19) için Türkiye'nin geliştirdiği kit için sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapan Türk Tabipler Birliği (TTB) "İnsan yaşamı her şeyden önce gelir. Başarı yerli test icat etmek değil, gereksinim duyan yurttaşlarına yaygın test uygulayabilmektir” ifadelerini kullandı.

PKK, DHKP-C gibi terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan, Kanal İstanbul ve Milli SİHA'lar gibi mega projelere ket vurma peşine düşen Türk Tabipler Birliği, bu sefer de Türkiye'nin geliştirdiği test kiti için karalama kampanyasına başladı.



TTB'DEN SKANDAL SÖZLER!



Türkiye tek yürek olmuş emek veren ve salgından kurtulmak için araştırmalar yapan uzmanlara destek verirken sözde doktorların savunucusu olan TTB yine bir skandala imza attı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi(salgın) olarak kabul ettiği koronavirüsle mücadele için Türkiye'de de en başından beri gerekli tüm önlemler alınıyor, uyarılar yapılıyor.

YERLİ TEST KİTİ HAZIR



Virüsün tespiti için gereken test kiti de yerli imkanlarla geliştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bu önemli gelişmeyi TBMM Genel Kurulu'nda duyurdu.

TTB BUNDAN DA RAHATSIZ



Ne var ki, Türk Tabipleri Birliği, devletin ortaya koyduğu her faydalı icraatte olduğu gibi, bu gelişmeyi de önemsizleştirme çabasında.

Sosyal medyadan "İnsan yaşamı her şeyden önce gelir. Başarı yerli test icat etmek değil, gereksinim duyan yurttaşlarına yaygın test uygulayabilmektir." paylaşımı yapan TTB, yerli kitin, ekonomik olarak daha uygun olması ve testlerini daha hızlı bir şekilde şüpheli vatandaşlara uygulanması amacıyla geliştirildiği gerçeğini ya bilmiyor, ya da görmezden geliyor.