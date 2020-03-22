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Son dakika: Koronavirüs bu sektörü vurmadı! Türkiye, yaş sebze ve meyve ihracatını artırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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KORONAVİRÜS BU SEKTÖRÜ VURMADI! ARTIŞ YAŞANDI

Son dakika haberi... 'nin 1 Ocak-19 Mart dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6'lık artışla 581 milyon dolar olarak gerçekleşti. Başkanı , ekonomi haberine ilişkin önemli mesajlar vererek, " salgınını ağır hisseden Avrupa'da büyük şirketler üretimi durdurdu, rota Türkiye'ye çevrildi. Bizdeki küçük şirketler bugün hem kendine hem de dünyaya yetiyor." şekline konuştu.

Başkanı , yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı sektörlerde yavaşlarken, sektöründe artış yaşandığını söyledi.

"ARTIŞ YAŞANDI"

Geçen yıl 1 Ocak-19 Mart döneminde yaş sebze ve meyve sektöründe 858 bin tonluk bir ihracat gerçekleştirildiğini, bundan 455 milyon dolarlık girdi sağlandığını aktaran Bahar, "Bu yıl aynı dönemde ise 956 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı, 581 milyon dolarlık da gelir elde edildi. Kilogram bazında yüzde 11,35, ülkeye giren döviz noktasında ise yüzde 27,6 artış oldu." dedi.

"İHRACATTA İLK SIRADA RUSYA VAR"

Bahar, bu dönemde söz konusu sektörde 85 ülkeye ihracat yapıldığını dile getirdi. İhracatta ilk sırada 'nın bulunduğuna değinen Bahar, Rusya'yı Romanya, , , , , Polonya, , ve 'ın takip ettiğini bildirdi.

"ROTA TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ"

İnsanların yaşadığı sürece yiyeceklerinden taviz veremeyeceklerini belirten Bahar, "Koronavirüs salgınını ağır hisseden Avrupa'da büyük şirketler üretimi durdurdu, rota Türkiye'ye çevrildi. Bizdeki küçük şirketler bugün hem kendine hem de dünyaya yetiyor." diye konuştu.

Geçen yıl aynı dönemde 'da fırtına, hortum gibi afetlerin yaşandığını, bu durumun da üretimi etkilediğini anlatan Bahar, bu yıl üretimi olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmadığını kaydetti.

Üretimin fazla olmasıyla ihracatın da arttığını ifade eden Bahar, yaş sebze ve meyve sektöründe ihracatın artarak devam ettiğini sözlerine ekledi.

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