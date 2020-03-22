Son dakika: Koronavirüs bu sektörü vurmadı! Türkiye, yaş sebze ve meyve ihracatını artırdı
Son dakika haberi... Türkiye'nin 1 Ocak-19 Mart dönemindeki yaş sebze ve meyve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6'lık artışla 581 milyon dolar olarak gerçekleşti. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, ekonomi haberine ilişkin önemli mesajlar vererek, "Koronavirüs salgınını ağır hisseden Avrupa'da büyük şirketler üretimi durdurdu, rota Türkiye'ye çevrildi. Bizdeki küçük şirketler bugün hem kendine hem de dünyaya yetiyor." şekline konuştu.
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı sektörlerde ihracat yavaşlarken, yaş sebze ve meyve sektöründe artış yaşandığını söyledi.
"ARTIŞ YAŞANDI"
Geçen yıl 1 Ocak-19 Mart döneminde yaş sebze ve meyve sektöründe 858 bin tonluk bir ihracat gerçekleştirildiğini, bundan 455 milyon dolarlık girdi sağlandığını aktaran Bahar, "Bu yıl aynı dönemde ise 956 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı, 581 milyon dolarlık da gelir elde edildi. Kilogram bazında yüzde 11,35, ülkeye giren döviz noktasında ise yüzde 27,6 artış oldu." dedi.
"İHRACATTA İLK SIRADA RUSYA VAR"
Bahar, bu dönemde söz konusu sektörde 85 ülkeye ihracat yapıldığını dile getirdi. İhracatta ilk sırada Rusya'nın bulunduğuna değinen Bahar, Rusya'yı Romanya, Ukrayna, Irak, Almanya, Bulgaristan, Polonya, Sırbistan, Gürcistan ve Suudi Arabistan'ın takip ettiğini bildirdi.
"ROTA TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ"
İnsanların yaşadığı sürece yiyeceklerinden taviz veremeyeceklerini belirten Bahar, "Koronavirüs salgınını ağır hisseden Avrupa'da büyük şirketler üretimi durdurdu, rota Türkiye'ye çevrildi. Bizdeki küçük şirketler bugün hem kendine hem de dünyaya yetiyor." diye konuştu.
Geçen yıl aynı dönemde Antalya'da fırtına, hortum gibi afetlerin yaşandığını, bu durumun da üretimi etkilediğini anlatan Bahar, bu yıl üretimi olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmadığını kaydetti.
Üretimin fazla olmasıyla ihracatın da arttığını ifade eden Bahar, yaş sebze ve meyve sektöründe ihracatın artarak devam ettiğini sözlerine ekledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- 13 milyon emekliye promosyon uyarısı!
- Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
- Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV yüzde 1 oldu...
- Resesyon nedir, ne demek?
- Altın fiyatları ne kadar oldu?
- Koronavirüse karşı robotlu mücadele! 1 saat içinde...
- Emeklilere ikramiyeler ne zaman ödenecek? Bakan tarih verdi
- THY'den bilet iadeleri için kritik açıklama
- Çiftçilere destek ödemeleri başladı!
- Bakan Varank açıkladı! 2 ay kira ödemeyecekler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
- Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?
- Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?
- Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?
- Miraç nedir, ne demek? Miraç Kandili'nde ne oldu? Peygamberimiz Hz. Muhammed Miraç gecesi 7 kat semayı nasıl dolaştı?
- Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?
- Miraç Kandili mesajları 2020: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri (SMS, WhatsApp, Facebook)
- Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?
- Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?
- Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?