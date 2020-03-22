Tarım ve Orman Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs ile ilgili merak edilen 15 soru Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında gıda güvenliği ve hayvanlardan bulaşma riskiyle ilgili merak edilen 15 soruyu yanıtladı. Gıda takviyelerinin ilaç olmadığı uyarısında bulunan bakanlık, "Bu tür enfeksiyonların tedavisinde doktor önerileri dikkate alınmalıdır" ifadelerini kullandı. Giriş Tarihi: 22.03.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 12:11
Ekmekten bakliyata, kuruyemişten şekerlemeye tüm ürünlerin paketlenmesine vurgu yapan bakanlık, üreticilere üretim sürecinde, tüketicilere de evde gıdaları sofraya hazırlarken hijyen kurallarına mutlaka uyulması çağrısı yaptı.
İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı 15 soru ve yanıtları:
1 - Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı?
Gıdalar yoluyla bulaştığına dair bilimsel bir kanıt henüz yok.
2 - Kovid-19 hastalığı yönünden gıdalar hazırlanırken nelere dikkat etmeliyiz?
Tüketime hazır ve çiğ ürünlere işlem yaparken çapraz bulaşmayı önlemeliyiz. Doğrama tahtası, bıçak vb. ekipmanlar her bir işlem için temizlenip tekrar kullanılmalı. Çiğ hayvansal gıdalar iyi pişirilmeli. Sebze ve meyveler bol suyla yıkanmalı.
3 - Gıda işletmelerinin alması gereken önlemler nelerdir?
EKMEĞE AMBALAJ- Personelin kişisel hijyen kurallarını en üst düzeye çıkarması sağlanmalı. Hijyen eğitim sıklığı artırılmalı. Gıda üretim yerlerinde hammadde ve ürün sevklerinde hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları, el ve vücut için gerekli hijyen alet ve ekipmanı eksiksiz, sağlam ve çalışır şekilde olmalı. Üretim alanları ile personel sosyal alanlarına ait lavabo, duvar, zemin ve tavanların dezenfeksiyon sıklığı artırılmalı. Ekmek satış noktalarında ekmeklerin eldivenli personel tarafından önceden ambalajlı şekilde hazırlanması sağlanmalı. Kuruyemiş, bakliyat, şekerleme gibi açık sunumlar ortada kaldırılmalı.