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Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Oda TV soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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ODA TV SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

mensubu şehidi ve ailesini deşifre eden Oda ’nin Genel Yayın Yönetmeni tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pehlivan’ın tutuklanma kararının duyulmasının ardından “basın özgürlüğüne müdahale ediliyor” diyerek kanunen suç olan bu skandal haberi savunan belli medya kuruluşları bu sefer de Pehlivan’ın cezaevinde darp edildiği yalanını yaydı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Şüphelilerden Barış Pehlivan'ın tutuklu olarak bulunduğu 'nde 7 Mart 2020 tarihinde darp edildiğine ilişkin yapılan haberler gerçek dışıdır." denildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklamada, Başsavcılıkça yürütülen ve kamuoyunca da takip edilen soruşturma ile ilgili olarak yazılı, görsel basın ve platformlarında yapılan yayınlar sebebiyle kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına zorunluluk duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, ''Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin ifşa edilerek ailesinin ve yakınlarının can güvenliğinin tehlikeye sokulması, devlet kurumlarının istihbarat faaliyetlerinin zafiyete uğratılmaya çalışılması' konulu soruşturma kapsamında, şüpheliler B.T, B.P, H.K, A.K, M.F.Ç ve M.A'nın İstanbul 8, 4 ve 5. Sulh Ceza Mahkemelerince sorgularına müteakip CMK'nın 100 ve devamı maddeleriyle MİT Kanun'nun 27/3-1. cümlesi uyarınca tutuklanmalarına karar verilmiştir.'' denildi.

MİT ihanetine imza atan Oda TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı! MİT İHANETİNE İMZA ATAN ODA TV'NİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN TUTUKLANDI!

Soruşturmanın konusunun, karşı istihbarat faaliyeti kapsamında 1-19 Ocak 2014 yılında gerçekleştirilen tırlarının durdurulması örneğinde olduğu gibi bir plan dahilinde, suç olduğunu bilerek, kasten MİT Kanunu 27. maddesinin ihlal edilmesi, Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin ifşa edilerek ailesi ve yakınları ile birlikte çalışma arkadaşlarının can güvenliklerinin tehlikeye sokulması, bununla beraber devletin istihbarat faaliyetlerinin zafiyete uğratılmaya çalışılması olduğu vurgulanan açıklamada, soruşturmanın tüm boyutlarıyla çok yönlü olarak yürütüldüğü, eyleme katılan diğer şüphelilerin ve bağlantılarının tespiti çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

HABERLER GERÇEK DIŞI

Açıklamada, soruşturmayla ile ilgili şu bilgilere de yer verildi:

''Şüphelilerden B.P'nin tutuklu olarak bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 7 Mart 2020 tarihinde darp edildiğine ilişkin yapılan haberler gerçek dışıdır. Şüphelinin kendisi ya da avukatları tarafından bu konuda Silivri Cezaevi idaresine ya da cezaevi savcılığına sözlü ya da yazılı herhangi bir müracaatı olmadığı gibi darp edildiğine ilişkin hiçbir iz, emare yada delil yoktur.

İşte algı operasyonuna imza atan haberler:




Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan MİT ihanetini itiraf etti: Talimatı ben verdim ODA TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN MİT İHANETİNİ İTİRAF ETTİ: TALİMATI BEN VERDİM
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Son dakika: MİT ihanetine imza atan Oda TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı! SON DAKİKA: MİT İHANETİNE İMZA ATAN ODA TV'NİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN TUTUKLANDI!
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Şüphelilerden M.A'nın 8 Mart 2020 tarihinde tutuklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nce serbest bırakıldığı şeklinde bir kısım yayın organlarında 'M.A hakkında birbirinden farklı iki karar' başlığı altında ve sosyal medyada paylaşılan sorgu tutanağı sahte olarak düzenlenmiş olup, bu sahte belgeyi düzenleyenler, kullananlar ve yayanlar hakkında TCK'nın 204. Maddesi uyarınca ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatılmıştır.''

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