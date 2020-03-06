Prof. Atilla Yayla'dan MİT ihanetine imza atan Oda TV'ye sert tepki: Herkese operasyon çeken bir çete!
Yaptıkları operasyonel haberlerle bilinen Oda TV, MİT şehidini deşifre eden bir habere imza attı.Türkiye bu skandalı konuşurken, Oda TV'nin mağdur ettiği insanlar da seslerini yükseltmeye başladı. Liberal Düşünce Topluluğu’nun kurucularından, Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Atilla Yayla, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Oda TV’nin birçok ismi hedefe koyarak haysiyet cellatlığı uyapıyor. Oda TV gazeteciliğin sahip olduğu hak ve imtiyazlardan yararlanarak hedef seçtiklerine karşı her türlü ahlâk ve hukuk dışı yolu kullanmak suretiyle operasyon çeken bir çetedir.” diye yazdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışı operasyonuna katılan kişilerin gizli kalması gereken bilgileri, kimlikleri ve fotoğraflarını yayınlayan Oda TV adlı internet sitesine yönelik açtığı soruşturmada detaylar belli oldu. Türkiye bu operasyonu konuşurken, mağdur ettiği insanlar da seslerini yükseltmeye başladı. Bu isimlerden biri de Liberal Düşünce Topluluğu'nun kurucularından, Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Atilla Yayla. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Atilla Yayla, Oda TV'nin birçok ismi hedefe koyarak haysiyet cellatlığı yaptığının altını çizdi ve ekledi: "Oda TV gazeteciliğin sahip olduğu hak ve imtiyazlardan yararlanarak hedef seçtiklerine karşı her türlü ahlâk ve hukuk dışı yolu kullanmak suretiyle operasyon çeken bir çetedir." dedi.
İŞTE ATİLLA YAYLA'NIN AÇIKLAMASINDAN BAŞLIKLAR
Oda TV bir yayın organı mıdır? Maocu faşistlerin bu şebekesinin saldırılarına ve kumpaslarına maruz kalmamış kimseler için evet demek kolay.
GAZETECİLİĞİN İMTİYAZINI KULLANIYORLAR
Oda TV gazeteciliğin sahip olduğu hak ve imtiyazlardan yararlanarak hedef seçtiklerine karşı her türlü ahlâk ve hukuk dışı yolu kullanmak suretiyle operasyon çeken bir çetedir.
BEN DE O KURBANLARDAN BİRİYİM
Bunun şahitlerinden ve kurbanlarından biriyim. İnsan haklarına gerçekten değer verenler sadece bu tür sinsi ve legal görünümü illegal çetelerin haklarından dem vurmakla kalmayıp sade vatandaşların bu çetelere karşı nasıl korunabileceği hakkında da kafa yormalı, öneri getirmeli. Aksi takdirde yararlı budala olmaktan öteye geçilemez. Unutmayın, sıra bir gün size de gelebilir.
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