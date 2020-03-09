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İnsanlık dramı! Sığınmacılar Meriç Nehri'nde yıkandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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SIĞINMACILAR MERİÇ NEHRİ'NDE YIKANDI!

'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapılarını açmasının ardından sınırlarda yoğunluklar yaşanmaya başlandı. 'de, 'a geçmek için bekleyen bir grup , sınırı ayıran 'ne girip, yıkandı. Bazı göçmenler ise nehirde çamaşırlarını yıkadı.

'a geçiş için akınının sürdüğü 'de yoğunluk, Yunanların giriş ve çıkışlara kapattığı ve çevresinde yaşanıyor.

Yunanistan'ın sınırları kapatması üzerine göçmenlerin büyük bölümü, karşı tarafa geçmek için 'ni kullanıyor. Lastik botlarla Yunanistan'a geçenlerin yanı sıra geçiş için bekleyen bir grup göçmen de Edirne'de Yunanistan sınırına sıfır Meriç ve Arda nehirlerinin birleştiği noktada bekliyor.

İnsanlık dramı! Sığınmacılar Meriç Nehri'nde yıkandı! İNSANLIK DRAMI! SIĞINMACILAR MERİÇ NEHRİ'NDE YIKANDI!

ÇAMAŞIRLARINI DA YIKADILAR

Bu bölgedeki yaklaşık 30 göçmen, soğuk havaya rağmen nehir ortasında oluşan adacıktan suya girip, yıkandı. Bazı göçmenler, nehirde çamaşırlarını da yıkadı. Göçmenler, daha sonda ateş yakarak, ısınırken, yıkadıkları çamaşırlarını da bu ateşte kuruttu. Göçmenlerin suda temizlenip, çamaşırlarını yıkadığı sırada Yunanistan'a ait helikopterle uçuş yapıldığı görüldü.

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