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Son dakika: MİT ihanetine imza atan Oda TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı!

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Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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ODA TV'NİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ TUTUKLANDI!

Son dakika haberine göre mensubu şehidi deşifre ettikleri nedeniyle bugün ifadeye çağrılan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni , sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni , Odatv'de yayınlanan görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan savcılığın daveti üzerine bugün avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. Savcılıkça ifadesi alınan Pehlivan, Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanma talebiyle sevk edildi.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce ifadesi alınan gazeteci Barış Pehlivan, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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