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MİT ihanetine imza Oda TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan Sabah’a saldırdı

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Giriş Tarihi: 07.03.2020 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020
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ODA TV’NİN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÇELİŞKİSİ! BARIŞ PEHLİVAN SABAH’A SALDIRDI

Libya’da şehit olan mensubunun cenaze fotoğraflarını ve görüntülerini hukuk dışı bir şekilde haberleştiren Oda TV’nin Genel Yayın Yönetmeni tutuklama istemiyle sevk edildiği hâkimlik sorgusunda Sabah gazetesini hedef aldı. Mesnetsiz iddialarla Müdürü ’i hedef gösteren Pehlivan, Şimşek’e ‘tetikçi’ diyerek ağır hakarette bulundu. Bu hakarete ve KRT TV gibi ’nin yayın organları da destek çıktı. Sözde basın özgürlüğünü savunan Pehlivan’ın bir başka meslektaşını hedef göstermesi ise manidar bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Abdurrahman Şimşek ise "Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı' haberinde MİT mensubu şehidi deşifre ettikleri nedeniyle Oda TV Sorumlu Haber Müdürü ve haberin sahibi geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.



Soruşturma çerçevesinde ifade veren gazeteci Hülya Kılınç, olayla ilgili Oda TV Genel Yayın Yönetmeni 'ın da adını vererek "Ben bu haberi Barış Pehlivan'a gönderdim. Kendisini 2 yıldır tanıyorum. Diğer şüpheli Barış Terkoğlu'nu tanımam. Kendisi ile telefonda dahi görüşmüşlüğümüz yoktur" demişti.

Bu ifade sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edilmişti. Başsavcılık Pehlivan'ı ifadeye çağırmış, HDP Milletvekili Ahmet Şık ile birlikte Çağlayan'daki 'na gelen Pehlivan'ın savcılık sorgusu dün sabah saat 10:00'da başlamıştı. 13:00'a kadar süren sorguyu İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yakup Ali Kahveci gerçekleştirmişti.

MİT ihanetine imza atan Oda TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı! MİT İHANETİNE İMZA ATAN ODA TV'NİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN TUTUKLANDI!

SABAH ÖZEL İSTİHBARAT MÜDÜRÜ HEDEF YAPILDI
Daha sonra Pehlivan tutuklama istemiyle 'ne sevk edildi. Pehlivan, hakimlikteki sorgusunda durduk yere SABAH Gazetesi'ne saldırdı. Müdürü 'i 'tetikçi' demek suretiyle hedef tahtasına oturtan Pehlivan, Şimşek'i terör örgütlerine hedef gösterdi.


ONLAR DA DESTEK ÇIKTI
Bu hakaretlere , KRT TV gibi 'ye yakın yayın organları da destek çıktı. Oda TV resmi Twitter hesabı da Barış Pehlivan'ın Abdurrahman Şimşek'i açık hedef yapmasına çanak tuttu. Sitenin resmi Twitter hesabında iki ayrı mesajda Abdurrahman Şimşek hedef gösterildi.

Sözde basın özgürlüğünü savunan Oda TV'nin bir başka gazeteciyi terör örgütlerine hedef göstermesi manidar bulundu. Basın özgürlüğü naraları atan Oda TV'nin özgürlüğü sadece kendisine istediği bir kez daha deşifre olmuş oldu.

ŞİMŞEK AÇIKLAMA YAPTI
Twitter hesabından açıklama yapan Abdurrahman Şimşek ise; "ODA TV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan; açık kimliğimi vererek şahsıma yönelik iftira atmış ve terör örgütlerine adeta hedef göstermiştir! ODATV'nin elinde hiçbir delil olmadan doğrudan şahsımı medya yoluyla hedef alması ise maksatlı ve örgütlüdür. Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Bilindiği gibi Barış Pehlivan İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu sonrası 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'nde gönderilmişti.


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SOLO SOLO

bunklar gazeteci degil. ideolojiden gözleri kararmış zavallılar

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cevapla 07.03.2020 11:56
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