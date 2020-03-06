ODA TV'nin yayın yasağını delmek için açtığı yeni site de kapatıldı!
Libya'da şehit olan MİT görevlisini deşifre eden bir habere imza atan ODA TV'nin haber sitesi skandalın ardından kapatılmış haber sahibi Hülya Kılınç, Haber Müdürü Barış Terkoğlu tutuklanmıştı. Odatv.com üzerinden yapılan yayın, bugün itibari ile odatv.com.tr üzerinden yapılmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından yeni site de erişime kapatıldı.
Libya'da şehit olan MİT görevlisinin cenaze törenine ilişkin haber yayınlayan OdaTV'nin Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberde imzası bulunan Hülya Kılınç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklama kararlarının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da harekete geçti ve OdaTV'ye erişim engeli getirdi.
ODATV.COM.TR'DEN YAYINA BAŞLANDI
Odatv.com üzerinden yapılan yayın, bugün itibari ile odatv.com.tr üzerinden yapılmaya başlandı.Bu gelişmenin ardından yeni site de erişime kapatıldı.
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