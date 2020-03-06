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ODA TV'nin yayın yasağını delmek için açtığı yeni site de kapatıldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020
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ODA TV'NİN YENİ SİTESİ DE KAPATILDI!

'da şehit olan görevlisini deşifre eden bir habere imza atan 'nin haber sitesi skandalın ardından kapatılmış haber sahibi , Haber Müdürü tutuklanmıştı. Odatv.com üzerinden yapılan yayın, bugün itibari ile odatv.com.tr üzerinden yapılmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından yeni site de erişime kapatıldı.

'da şehit olan görevlisinin cenaze törenine ilişkin haber yayınlayan OdaTV'nin Haber Müdürü ve haberde imzası bulunan , çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklama kararlarının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () da harekete geçti ve OdaTV'ye erişim engeli getirdi.

ODATV.COM.TR'DEN YAYINA BAŞLANDI
Odatv.com üzerinden yapılan yayın, bugün itibari ile odatv.com.tr üzerinden yapılmaya başlandı.Bu gelişmenin ardından yeni site de erişime kapatıldı.

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