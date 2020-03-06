MİT ihanetine imza atan Oda TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı!

Son dakika haberine göre MİT mensubu şehidi deşifre ettikleri nedeniyle bugün ifadeye çağrılan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT mensubu şehidi deşifre ettikleri nedeniyle bugün ifadeye çağrılan ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı.

'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı' haberinde MİT mensubu şehidi deşifre ettikleri nedeniyle Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberin sahibi Hülya Kılınç geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Konuyla ilgili ifade veren gazeteci Hülya Kılınç, olayla ilgili Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da adını vererek "Ben bu haberi Barış Pehlivan'a gönderdim. Kendisini 2 yıldır tanıyorum. Diğer şüpheli Barış Terkoğlu'nu tanımam. Kendisi ile telefonda dahi görüşmüşlüğümüz yoktur" demişti.

İFADESİ ALINDI

Bu ifade sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edildi. Başsavcılık Pehlivan'ı ifadeye çağırdı. Bugün sabah saatlerinde HDP Milletvekili Ahmet Şık ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Pehlivan'ın savcılık sorgusu sabah saat 10:00'da başladı. 13:00'a kadar sürdü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Daha sonra Pehlivan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hâkimlikte sorgusu gerçekleştirilen Oda TV Genel Yayın Yönetmeni 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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