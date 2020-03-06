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Nedim Şener’den Ayşenur Arslan’a Oda TV ayarı: PKK’ya terörist diyemeyenlerle beni yan yana koymayın!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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NEDİM ŞENER’DEN AYŞENUR ARSLAN’A ODA TV AYARI!

’da şehit olan mensubunun cenaze fotoğraflarını ve görüntülerini hukuk dışı bir şekilde haberleştiren Oda ’nin haber müdürü ve muhabiri ile mahkemece tutulandı. Halk TV’ci hesabından adliyede sorguda olan Barış Pehlivan’a destek için  ’e adliyeye gelmesi çağrısında bulundu. Arslan’ın yanında ’li da bulunuyordu. Nedim Şener bu davete,  “MİT mensubunun ve mağdur olan ailesinin hukukunu hakkını savunun sonra isterseniz bir araya geliriz. Bir de ’ya terörist diyemeyenlerle beni yan yana koymayın!” diyerek cevap verdi.

Oda 'nin 'da şehit olan mensubunu sitesinde deşifre etmesi sonrası sitenin haber müdürü , ve muhabiri tutuklandı. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), dün akşam saatlerinde Oda TV'nin yayınını 5651 sayılı kanun çerçevesinde durdurdu.

Sitenin yayın yönetmeni bugün ifadeye davet edildiği 'ndeki savcılık sorgusu ardından tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Pehlivan'a çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararı öncesinde sosyal medyada ise gazeteciler arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

NEDİM ŞENER'İ ADLİYEYE ÇAĞIRDI
Halk TV ekranlarında görülen Barış Pehlivan'a destek için geldiği İstanbul Adliyesi'nde hesabından Hürriyet yazarı 'e çağrıda bulundu. Twitter hesabından "Bir zamanlar FETÖ kumpasıyla birlikte yargılandığı Barış Terkoğlu cezaevinde. Barış Pehlivan da şu anda tutuklama talebiyle mahkeme karşısında. Onu da destek için Çağlayan'a bekliyorum" dedi.

BARIŞ PEHLİVAN VE AHMET ŞIK İLE BİRLİKTE FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Dört saat sonra ikinci bir tweet atan Ayşenur Arslan, "Nedim Şener'e çağrıda bulunmuştum. Aranan isme ulaşılamadı! Onun yerine sevgili Ahmet Şık koşa koşa geldi ve Barış Pehlivan ile duruşma öncesi bir Adliye Hatırası çektik" diyerek İstanbul Adliyesi'nden Pehlivan ve 'li ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

NEDİM ŞENER: "MİT MENSUBUNUN VE MAĞDUR OLAN AİLESİNİN HUKUKUNU HAKKINI SAVUNUN"
Bunun üzerine gazeteci Nedim Şener, sosyal medya hesabından "Edirnekapı şehitliğinde işim vardı, geç gördüm Ayşenur hanım, ama önce siz ülkesi için şehit olan MİT mensubunun ve mağdur olan ailesinin hukukunu hakkını savunun sonra isterseniz bir araya geliriz. Bir de PKK'ya terörist diyemeyenlerle beni yan yana koymayın!" diyerek cevap verdi. Bu cevap sosyal medya kullanıcıları tarafından 'ayar' olarak değerlendirildi.

SABAH

Son dakika: MİT ihanetine imza atan Oda TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı! SON DAKİKA: MİT İHANETİNE İMZA ATAN ODA TV'NİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN TUTUKLANDI!
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