Nedim Şener’den Ayşenur Arslan’a Oda TV ayarı: PKK’ya terörist diyemeyenlerle beni yan yana koymayın!
Libya’da şehit olan MİT mensubunun cenaze fotoğraflarını ve görüntülerini hukuk dışı bir şekilde haberleştiren Oda TV’nin haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç ile Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan mahkemece tutulandı. Halk TV’ci Ayşenur Arslan sosyal medya hesabından adliyede sorguda olan Barış Pehlivan’a destek için Nedim Şener’e adliyeye gelmesi çağrısında bulundu. Arslan’ın yanında HDP’li Ahmet Şık da bulunuyordu. Nedim Şener bu davete, “MİT mensubunun ve mağdur olan ailesinin hukukunu hakkını savunun sonra isterseniz bir araya geliriz. Bir de PKK’ya terörist diyemeyenlerle beni yan yana koymayın!” diyerek cevap verdi.
Oda TV'nin Libya'da şehit olan MİT mensubunu sitesinde deşifre etmesi sonrası sitenin haber müdürü Barış Terkoğlu, Genel Yayın Yönetmeni ve muhabiri Hülya Kılınç tutuklandı. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), dün akşam saatlerinde Oda TV'nin yayınını 5651 sayılı kanun çerçevesinde durdurdu.
Sitenin yayın yönetmeni Barış Pehlivan bugün ifadeye davet edildiği İstanbul Adliyesi'ndeki savcılık sorgusu ardından tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Pehlivan'a çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararı öncesinde sosyal medyada ise gazeteciler arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
NEDİM ŞENER'İ ADLİYEYE ÇAĞIRDI
Halk TV ekranlarında görülen Ayşenur Arslan Barış Pehlivan'a destek için geldiği İstanbul Adliyesi'nde sosyal medya hesabından Hürriyet yazarı Nedim Şener'e çağrıda bulundu. Twitter hesabından "Bir zamanlar FETÖ kumpasıyla birlikte yargılandığı Barış Terkoğlu cezaevinde. Barış Pehlivan da şu anda tutuklama talebiyle mahkeme karşısında. Onu da destek için Çağlayan'a bekliyorum" dedi.
BARIŞ PEHLİVAN VE AHMET ŞIK İLE BİRLİKTE FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Dört saat sonra ikinci bir tweet atan Ayşenur Arslan, "Nedim Şener'e çağrıda bulunmuştum. Aranan isme ulaşılamadı! Onun yerine sevgili Ahmet Şık koşa koşa geldi ve Barış Pehlivan ile duruşma öncesi bir Adliye Hatırası çektik" diyerek İstanbul Adliyesi'nden Pehlivan ve HDP'li Ahmet Şık ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
NEDİM ŞENER: "MİT MENSUBUNUN VE MAĞDUR OLAN AİLESİNİN HUKUKUNU HAKKINI SAVUNUN"
Bunun üzerine gazeteci Nedim Şener, sosyal medya hesabından "Edirnekapı şehitliğinde işim vardı, geç gördüm Ayşenur hanım, ama önce siz ülkesi için şehit olan MİT mensubunun ve mağdur olan ailesinin hukukunu hakkını savunun sonra isterseniz bir araya geliriz. Bir de PKK'ya terörist diyemeyenlerle beni yan yana koymayın!" diyerek cevap verdi. Bu cevap sosyal medya kullanıcıları tarafından 'ayar' olarak değerlendirildi.
SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüştü
- M4 karayolu Suriyelilerin eve dönüş kapısı oldu
- "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddiasını yalanladı
- Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme!
- YÖK'ten üniversitelere 'koronavirüs' talimatı!
- CHP'li Tanal'ın iddiasına cevap geldi
- MİT ihanetine imza atan Oda TV'ye sert tepki!
- Uluslararası Hukukçular Birliği'nden Yunanistan'a tepki
- Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında
- Oda TV'nin Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hercai 35. bölüm canlı izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor! | ATV canlı yayın
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler (video)
- Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?
- TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası
- Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum
- 6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- Fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek?
- Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?
- Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?
- Cuma Hutbesi 6 Mart 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Allah temizdir temizliği sever