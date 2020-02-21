Bakan Varank duyurdu! Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indiriliyor
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan talimat verdi! Evlilik yıl dönümünde bir gün izin müjdesi
- Ceren Damar'ın katilinin cezası belli oldu!
- Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında!
- Karaköy'de başörtülü kızlara saldırı davasında karar!
- Bakan Albayrak'tan Gaziantep'e teşekkür
- Bakanlık Atakan Kayalar için devreye girdi!
- Başkan Erdoğan, Merkel ve Macron'la görüştü
- Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
- Rusya'dan skandal "Türkiye" açıklaması
- Türkiye ile İran'dan flaş "Covid-19" kararı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sporting Lizbon Başakşehir canlı anlatım izle! UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı CANLI! | Video
- Kristal çocuk ne demek? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm tek parça izle! – ATV
- Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler…
- İdlib son dakika: İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede?
- Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!
- 86. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma listesi! İşte, haftanın BİM indirimli ürünler listesi!
- 20 bin ek öğretmen müjdesi! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi