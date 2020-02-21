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Bakan Varank duyurdu! Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indiriliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
BAKAN MİLLİ TREN MÜJDESİNİ VERDİ!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Milli elektrikli tren, 'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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