Son dakika: Gezi Parkı davasında beraat veren hakimlere HSK’dan soruşturma
Son dakika haberine göre Türkiye’de 2013 yılında meydana gelen ve sokakların savaş alanına çevrildiği Gezi olaylarının organizatörleri olduğu iddia edilen sanıklar hakkında şaşırtıcı bir şekilde beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında HSK harekete geçti. HSK 1. Daire, heyette görevli 3 hakim hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.
Türkiye'de 2013 yılında meydana gelen ve sokakların savaş alanına çevrildiği Gezi olaylarının organizatörleri olduğu iddia edilen ve aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar ile oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın davası dün görüldü.
HSK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada 16 sanık "Türkiye Cumhuriyeti Hükümet'ini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Mahkemece verilen karar sonrası flaş bir gelişme yaşandı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İNCELEME VE SORUŞTURMA İZNİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 'beraat' kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti. Alınan son dakika kararına göre HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.
Edinilen bilgiye göre, Kurul heyet ile ilgili müfettiş görevlendirecek. Müfettiş olayı araştıracak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Emniyet'ten tepki toplayan görüntü için açıklama
- TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a tepki
- Malatya'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı
- İşte Osman Kavala'nın izleyicileri: CHP, HDP ve Batı!
- Erdoğan 'Harekat an meselesi' dedi! TSK harekete geçti
- Erdoğan o davayı kazandı! Kılıçdaroğlu "mahkum" oldu
- Sahte bal nasıl anlaşılır?
- Meteoroloji uyardı… Hava yarın nasıl olacak?
- Yalancı FOX'a depremzedelerden tepki!
- AK Partili vekilden flaş "Gezi" açıklaması!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 550 liradan başlıyor… İstanbul’da kira fiyatları ne kadar? İlçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları!
- Meteoroloji uyardı… Hava yarın nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
- A101 ürünler kataloğu 20 Şubat – A101 aktüel ürünler kataloğu Samsung Ultra HD Smart TV fırsatı sunuyor!
- Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?
- Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar? 19 Şubat konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
- FB- GS derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?
- Evde bakım maaşı 19 Şubat yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) yattı mı?
- 894 TL taksitle ev imkanı… 100 bin konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihleri!
- Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?
- Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir neden öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi!
- 2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!