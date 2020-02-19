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19.02.2020

HSK harekete geçti! Gezi davasıyla ilgili beraat veren mahkeme üyeleriyle ilgili soruşturma

2013 yılında meydana gelen Gezi olaylarının organizatörleri olduğu iddia edilen sanıklar hakkında şaşırtıcı bir şekilde beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında HSK harekete geçti. HSK, Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlattı.

Türkiye'de 2013 yılında meydana gelen ve sokakların savaş alanına çevrildiği Gezi olaylarının organizatörleri olduğu iddia edilen ve aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar ile oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın davası dün görüldü.

HSK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada 16 sanık "Türkiye Cumhuriyeti Hükümet'ini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Mahkemece verilen karar sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

İNCELEME VE SORUŞTURMA İZNİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 'beraat' kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti. Alınan son dakika kararına göre HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kurul heyet ile ilgili müfettiş görevlendirecek. Müfettiş olayı araştıracak.

İNCELEME BAŞLATILDI
HSK, Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlattı.

SABAH

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