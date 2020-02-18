İşte Gezi Parkı terörünün Türkiye'ye maliyeti! Tahliye kararlarına tepki yağdı
Gezi Parkı terörü odaklı olaylarla ilgili yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı. Mahkemenin bu kararı toplumun ekseriyetinde büyük infial uyandırdı. Türkiye'yi açıkça hedef alarak Gezi Parkı üzerinden terör operasyonuna dahil olan bu isimlerin yaptığı eylemler, ekonomik anlamda Türkiye'yi oldukça zor duruma düşürmüştü. İşte büyük tepki gören mahkeme kararının ardından yeniden konuşulmaya başlanan Gezi olaylarının Türkiye'ye ekonomik maliyeti...
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