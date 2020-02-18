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​İşte Gezi Parkı terörünün Türkiye'ye maliyeti! Tahliye kararlarına tepki yağdı

Gezi Parkı terörü odaklı olaylarla ilgili yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı. Mahkemenin bu kararı toplumun ekseriyetinde büyük infial uyandırdı. Türkiye'yi açıkça hedef alarak Gezi Parkı üzerinden terör operasyonuna dahil olan bu isimlerin yaptığı eylemler, ekonomik anlamda Türkiye'yi oldukça zor duruma düşürmüştü. İşte büyük tepki gören mahkeme kararının ardından yeniden konuşulmaya başlanan Gezi olaylarının Türkiye'ye ekonomik maliyeti...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 18:34
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​İşte Gezi Parkı terörünün Türkiye'ye maliyeti! Tahliye kararlarına tepki yağdı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan sanıkların beraatine karar verdi.

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​İşte Gezi Parkı terörünün Türkiye'ye maliyeti! Tahliye kararlarına tepki yağdı

Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmedildi.

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​İşte Gezi Parkı terörünün Türkiye'ye maliyeti! Tahliye kararlarına tepki yağdı

TEPKİYLE KARŞILANDI
Karar toplumun büyük kesiminde tepkiyle karşılandı. Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında alınan kararı değerlendirdi. Kenan Kıran, "Gezi kalkışması Fetullahçı Terör Örgütü'nün polis ve yargı ayağıyla desteklendiği, AK Parti hükümetini devirmek için gerçekleştirilen sokak hareketleriydi.

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​İşte Gezi Parkı terörünün Türkiye'ye maliyeti! Tahliye kararlarına tepki yağdı

O dönemin FETÖ'cü savcıları ve polisleri Gezi Parkı'nda 3 ağacın sökülüp taşınmasını bahane ederek 22 gün boyunca Gezi Parkı'nı işgal ettiler ve 79 ile bu kalkışma sürdü. FETÖ açıktan bu kalkışmaya destek verdi." ifadelerini kullandı.

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​İşte Gezi Parkı terörünün Türkiye'ye maliyeti! Tahliye kararlarına tepki yağdı

EN BÜYÜK ZARARI EKONOMİYE
28 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Gezi Parkı'nda başlayan eylemler, yaklaşık 15 gün boyunca geniş çaplı bir kaos ortamı oluşturarak Türkiye'ye milyarlarca dolarla ifade edilen bir fatura çıkardı.