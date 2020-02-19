19 Şubat 2020, Çarşamba
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Son dakika...ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esad rejimine saldırıya son verme çağrısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
ÜÇ ÜLKEDEN ESAD REJİMİNE ATEŞKES ÇAĞRISI!

Son dakika haberine göre, , ve , BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.

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