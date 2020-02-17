İBB başkanı İmamoğlu'nun TÜRGEV yalanı elinde patladı!

Yaptığı zamlar ve skandallarıyla adından söz ettiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,”Benden önce 165 milyon TL’lik 5 bina TÜRGEV’e verilmiş” açıklaması İBB Hukuk Müşavirliği tarafından yalanlandı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin; kendinden önce İBB tarafından maliyeti 165 milyon TL olduğu iddia edilen 5 binanın Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) verildiğine yönelik iddiaları İBB Hukuk Müşavirliği tarafından yalanlandı.

İBB 1. Hukuk Müşaviri avukat Eren Sönmez ve avukat Cansu Erkut Albayrak'ın, 11 Ekim 2019'da TÜRGEV'e gönderdiği yazıda, "Ulusal medya ve basında yer alan haberler soyut ve genel ifadeler ihtiva etmektedir" denildi. İBB Hukuk Müşavirliği, 165 milyon liralık binaların TÜRGEV'e verildiği iddiasına ilişkin tapu bilgisi, adres yazı, yazışma, taahhüt veya başvuruya ilişkin herhangi belge sunamadı. TÜRGEV Genel Müdürü Oktay Altındiş, geçen yıl 29 Ağustos'ta İBB Emlak Yönetim Daire Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Altındiş, "TÜRGEV'e verileceği idda edilen binalara ait belgeleri talep etti. İBB Hukuk Müşavirliği, 25 Eylül'de TÜRGEV'in bilgi talebine Genel Müdür Oktay Altındiş'in yetkili olduğuna dair belgenin eksik olduğu bahanesiyle cevap vermedi. Altındiş, 2 Ekim'de İBB Hukuk Müşavirliği'ne yeniden başvuruda bulundu. İBB Hukuk Müşavirliği'nin 11 Ekim'de TÜRGEV'e gönderdiği yazıda Ortak Hizmet Protokolü daha önce tahsis edilen 4 yurt binasıyla ilgili bilgiler verdi, ulusal medya ve basında yer alan haberlerin "soyut ve genel ifadeler ihtiva etmektedir" ifadelerini kullandı. TÜRGEV 21 Ekim'de yeniden başvuruda bulundu. İBB Hukuk Müşavirliği'nin 8 Kasım'daki yazısında, TÜRGEV'in başvurusunun daha önce cevaplandırıldığı iddia edilerek yine yanıtsız bırakıldı.

KENAN KIRAN / SABAH