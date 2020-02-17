İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun TÜRGEV yalanı elinde patladı! Yaptığı zamlar ve skandallarıyla adından söz ettiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,"Benden önce 165 milyon TL'lik 5 bina TÜRGEV'e verilmiş" açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği tarafından yalanlandı. Giriş Tarihi: 17.02.2020 08:18 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 08:29
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet, Birgün ve Sözcü gazetelerinin; İBB tarafından maliyeti 165 milyon TL olduğu iddia edilen 5 binanın Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) verildiğine yönelik iddiaları İBB Hukuk Müşavirliği tarafından yalanlandı.
İBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YALANLADI
İBB 1. Hukuk Müşaviri avukat Eren Sönmez ve avukat Cansu Erkut Albayrak tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde TÜRGEV'e gönderilen yazıda; "Ulusal medya ve basında yer alan haberler soyut ve genel ifadeler ihtiva etmektedir" denildi.
İBB Hukuk Müşavirliği, 165 milyon liralık binaların TÜRGEV'e verildiği iddiasına ilişkin tapu bilgisi, adres yazı, yazışma, taahhüt veya başvuruya ilişkin herhangi belge sunamadı.
TÜRGEV TAŞINMAZLARIN BELGESİNİ TALEP ETTİ
TÜRGEV Genel Müdürü Oktay Altındiş, 29 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Daire Başkanlığı'na başvuruda bulundu.
Altındiş, ulusal haber kanallarında ve basında bahse konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından maliyeti 165 milyon olan 5 bina ve bu binalardan inşaatı devam eden Beyoğlu ilçesi Örnektepe'de yer aldığı söylenen taşınmazların TÜRGEV'e verileceğine dair belgelerin kendilerine paylaşılmasını talep etti.