İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun TÜRGEV yalanı elinde patladı!

Altındiş, ulusal haber kanallarında ve basında bahse konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından maliyeti 165 milyon olan 5 bina ve bu binalardan inşaatı devam eden Beyoğlu ilçesi Örnektepe'de yer aldığı söylenen taşınmazların TÜRGEV'e verileceğine dair belgelerin kendilerine paylaşılmasını talep etti.