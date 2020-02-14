14 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Vaat ettiği ne varsa tersini yaptı! Ekrem İmamoğlu hizmet değil yalan üretti!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
EKREM İMAMOĞLU HİZMET DEĞİL YALAN ÜRETTİ!

’li Başkanı göreve geldiği günden itibaren yaptığı işçi kıyımları, zamlar ve tatillerle gündemden düşmedi. Göreve gelmeden önce “hayatı ucuzlatacağız” ve “hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermeyeceğim” vaatlerinde bulunan İmamoğlu verdiği sözleri tutmadı. ’da ulaşıma, suya, ’a fahiş zamlar yapan İmamoğlu, yaptığı işçi kıyımlarıyla da binlerce emekçiyi ekmeğinden etti.

'li Başkanı göreve geldiği günden itibaren yaptığı işçi kıyımları, zamlar ve tatillerle gündemden düşmedi.

VAATLERİ FOS ÇIKTI
İmamoğlu, seçilmek için ne vaat ettiyse göreve geldikten sonra tam tersini yaptı.

Vaat ettiği ne varsa tersini yaptı! Ekrem İmamoğlu hizmet değil yalan üretti! VAAT ETTİĞİ NE VARSA TERSİNİ YAPTI! EKREM İMAMOĞLU HİZMET DEĞİL YALAN ÜRETTİ!

"HAYATI UCUZLATACAĞIZ" DEDİ ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPTI
Seçimden önce "Hayatı ucuzlatacağız" diyen İmamoğlu vaatlerini sıralarken başta ulaşım ve suya yüzde 40'a varan indirim yapacağını söyledi. İmamoğlu söylediğinin tam aksine su ve ulaşıma üstüne zam yaptı.

SUYA ZAM
Hamidiye su fiyatı 9 liradan 11 liraya yükseldi. Beltur'a ait sosyal tesis kafeteryalarında da, yüzde 20'lik bir artış oldu.

2008 yılında köy tüzel kişiliği nihayetlendirilip mahalle statüsüne geçirilen köylerde İSKİ, su fiyatlarına geçtiğimiz aralık ayında yüzde 400 zam yaptı. ve hayvancılıkla uğraştığı için oldukça yüksek metreküplerde su harcayan köy halkı ise, birim fiyatını 1 liradan kullandıkları suyun, 4 liraya yükselmesine tepki gösterdi.

HALK EKMEK'TE YÜZDE 40 ZAM
İBB iştiraki Halk Ekmek'te poşetli ürünler yüzde 40'a varan oranlarda zamlandı.

ULAŞIMA YÜZDE 40'A VARAN ZAM
Taksilere yüzde 25

Minibüse yüzde 25

yüzde 40'a varan

İSBİKE yüzde 40 zam

Okul servis ücretlerine yüzde 13 zam

Toplu ulaşıma yüzde 35 zam

"HİÇBİR EMEKÇİ KARDEŞİMİN İŞİNE SON VERMEYECEĞİM"DEDİ KIYIM YAPTI
Bir diğer vaadi olan "Hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermeyeceğim" sözlerinin de tam aksine İBB ve bağlı iştiraklerde 5 binden fazla işçiyi ekmeğinden etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN