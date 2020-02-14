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14.02.2020

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun fahiş ulaşım zammı! İstanbullunun günlük ulaşım maliyeti 20 lira | Video

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamlar çokça tartışılmış ve İstanbulluyu adeta isyan ettirmişti. Konuyla ilgili A Haber ekipleri sokağa çıktı. Bir İstanbullunun ortalama işe gidiş geliş maliyetinin ne olacağını hesapladı. İstanbullunun günlük ulaşım maliyeti yaklaşık olarak 20 lira. Kartal'dan Beşiktaş'a ulaşmanın maliyeti  11 lira 20 kuruş. Metro 3 lira 50 kuruş, metrobüs 5 lira 20 kuruş. Uzunçayır-Zincirlikuyu arası 4 lira… Metrobüsten otobüse geçiş 2 lira 50 kuruş. İşte İstanbullu’nun günlük ulaşım maliyeti…

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İşte İstanbullunun günlük ulaşım maliyeti...
İşte İstanbullunun günlük ulaşım maliyeti...
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