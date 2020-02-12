CHP'li Ekrem İmamoğlu sözlerini unuttu! İBB'den milyonluk yeni arsa satış ihalesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul’u rant kapısı haline getirmeyeceğiz" vaadini rafa kaldırdı. Edinilen bilgiye göre İBB, 2020'nin şubat ayında ihale ile satışını yapacağı arsaları listeledi. İBB'nin şubat ayında satışa koyduğu arsaların tahmini bedeli 6 milyon 46 bin 920 TL.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bütçesine kaynak sağlamak için ağırlık verdiği arsa satışına şubat ayında da devam ediyor. Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır" başlığı ile yayımlanan ilanlarla, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan 7 arsa ihale ile satılacak.
İBB'nin satışa çıkardığı ve tahmini bedeli en yüksek arsa, Başakşehir İkitelli-2 mahallesinde, ana arter üzerinde bulunuyor. 802 ada, 3 nolu parsel bin metrekare büyüklüğünde. Söz konusu arsanın yaklaşık 452 metrekarelik kısmı satılacak ve belirlenen tahmini bedel bir milyon 806 bin 680 TL. İhaleye katılacak olanların 54 bin 200 TL geçici teminat yatırması gerekiyor. İmar durumu konut olan arsanın ihalesi 26 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.
SATILACAK OLAN DİĞER ARSALAR
Tahmini bedel büyüklüklerine göre satılacak olan diğer arsalar şunlar:
Fatih Kariye Mahallesinde bulunan, 2618 ada 29 nolu parsel için belirlenen tahmini bedel bir milyon 261 bin 100 TL. İhalesi 19 şubatta yapılacak olan arsa 126 metrekare büyüklüğünde.
Fatih Kariye Mahallesi Neşter mevkinde bulunan, 2612 ada 27 nolu parsel için bir milyon 38 bin 320 TL tahmini bedel belirlendi. İhalesi 19 şubatta yapılacak olan arsa 130 metrekare.
Fatih Atik Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan, 2894 ada 2 nolu parsel için 560 bin 720 TL tahmini bedel belirlendi. İhalesi 19 şubatta yapılacak olan arsa 70 metrekare.
Fatih Tevkii Cafer Mahallesinde bulunan, 1909 ada 6 nolu parsel için 550 bin TL tahmini bedel belirlendi. İhalesi 19 şubatta yapılacak olan arsa 55 metrekare büyüklüğünde.
Fatih Nev Bahar Mahallesinde bulunan, 1801 ada 14 nolu parsel için 450 bin TL tahmini bedel belirlendi. İhalesi 19 şubatta yapılacak olan arsa 45 metrekare büyüklüğünde.
Fatih Molla Aşkı Mahallesinde bulunan, 2640 ada, 18 nolu parsel için 380 bin 100 TL tahmini bedel belirlendi. 68,42 metrekare büyüklüğünde olan arsanın, 38 metrekarelik bölümü satılacak. Satış ihalesi 26 şubatta yapılacak.
kalan karakter 1000
buna dur denilmezse istanbulda yeşil alan kalmaz....istanbullular kimi seçtiklerine baksın, herşey çok kötü olacakcevapla 12.02.2020 18:03
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