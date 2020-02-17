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Son dakika: Kadir Şeker'in son görüntüsü ortaya çıktı! Kaderi monttaki kan izinde...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
KADİR ŞEKER'İN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!

'da parkında şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki 'in montunda tespit edilen kan izleri, soruşturmaya yön verecek. Bu arada Şeker'in cinayetten önce tramvayda kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı.

'da parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan 'a müdahale etmek isterken boğuşma sırasında Duran'ın ölümüne neden olan 'in cezaevindeki tutukluluk süreci devam ediyor. Cinayetle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bütün delilleri eksiksiz toplayarak Emniyet Kriminal Dairesi ile Kurumu'na gönderdi. Polis, Kadir Şeker cinayetiyle ilgili olayın yaşandığı park ve çevresinde güvenlik kamerası araştırması yaptı. Akşam saati olduğu için karanlık olan park ve çevresinde herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamadı.


SON GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
Ancak soruşturmada Kadir'in cinayetten önce tramvayda kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren o görüntülere SABAH ulaştı. Olay akşamı kütüphanede ders çalışan Kadir sırt çantasıyla tramvaya bindi. Tıp fakültesini kazanmak için etüt merkezine giden Kadir'in, kent merkezinden bindiği tramvaydan, teyzesinin evine gitmek için Yazır mahallesindeki Piri Reis tramvay durağında indiği görülüyor.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR BEKLENİYOR
Kadir Şeker ifadesinde "Adam boğazımdan tutmaya devam etti. Geri giderken botumun topuğu takıldı. Yere sırt üstü düştüm, adam da yanıma doğru düştü. Tam olarak üstüme doğru düşmedi galiba öyle hatırlıyorum. Adam düşünce elimde acı hissettim. Kendimi yan taraftan çıkarttım ayağa kalktım, elimde ve bıçakta kan gördüm" demişti.

Kadir'in olay günü giydiği ve Adli emanette bulunan mont üzerinde yapılan incelemede montun sağ cep hizasında yoğun kan bulunduğu, bu kanın Kadir'in elindeki kesiden kaynaklandığı düşünülüyor. Göğüs hizasındaki kan damlalarının da Özgür Duran'a ait olup olmadığı araştırılıyor. Montta Özgür Duran'ın kan izleri bulunursa, boğuşma yaşandığı ve Kadir'in düşerken bıçağın Duran'a saplandığı tespit edilmiş olacak. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre de iddianame hazırlanacak.

Sabah

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