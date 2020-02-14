Ekrem İmamoğlu'nun ulaşıma yaptığı fahiş zam İBB önünde protesto edildi

Göreve geldiği günden beri adı skandallarla anılan ve yaptığı tatillerle adından söz ettiren İBB'nin CHPli Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki çekmeye devam ediyor. Şu ana kadar zam yapıp vatandaşı isyan ettiren ve başka icraati olmayan Ekrem İmamoğlu son olarak toplu ulaşıma fahiş zamlar yaptı.

İBB önünde toplanan üniversite öğrencileri toplu ulaşıma yapılan fahiş zamları protesto etti. İBB önünde toplanan üniversite öğrenciler adına konuşan Umut Doğan, toplu ulaşım araçlarına yapılan zammın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

SLOGAN SEÇİMDEN "HER ŞEY ÇOK ZAMLI OLACAK" A DÖNÜŞTÜ

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı seçimleri öncesi "Her şey çok güzel olacak" dediğini hatırlatan Doğan, "Şimdi adeta 'Her şey çok zamlı olacak' diyerek ulaşıma büyük zamlar uyguladı. İBB zamları ekonomik krize bağlansa da aslında halkın sırtına büyük bir yük daha binmiş oldu. İBB faturayı yine emekçi, yoksul halka kesiyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"AĞZINA KADAR DOLU METROBÜSLERE ZAMLI BİNMEMİZ İSTENİYOR"

"Bu şehrin genç işçileri, öğrencileri olarak ağzına kadar dolu otobüslerde, metrobüslerde oradan oraya koşturarak yaşamımızı kazanmaya çalışıyoruz. Her yapılan zamda hizmetleri durdurmaktan bahseden, dayanamadıkları için mecbur olduklarını ifade edenlere sesleniyoruz: En doğal hakkımız olan ulaşım zamlarını kabul etmiyoruz. Zamlar geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz."