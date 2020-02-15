Oyuncu Recep Terzi'den kendisini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren oyuncu Recep Terzi'yi avukatları aracılığıyla tehdit etti. "Uzlaşma" için Terzi'ye gönderilen mailde, paylaşımlarını silmesi ve kendisine gönderilen yazıyı okuyup videoya çekmesi istendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Terzi, İmamoğlu'nun kendisini köleleştirmeye çalıştığını belirterek "Kendi toprağımda kimse bana zincir vuramaz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Medya A.Ş'yi temsil eden hukuk bürosu Polat&Polat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulunan oyuncu Recep Terzi'yi tehdit etti.

Haber 7'nin haberine göre Terzi'den İmamoğlu hakkındaki paylaşımlarını silmesini isteyen, aksi takdirde her paylaşım için 50 bin lira dava açılacağını belirten hukuk bürosu, Terzi'den bir video çekip, bunu sosyal medya hesabında sabitlemesini şart koştu.

Üstelik, Terzi'den okunması istenen videonun metni de gönderildi.

Oyuncu Terzi, İBB'den gönderilen maili sosyal medya hesabından paylaştı:

Terzi'ye gönderilen "uzlaşma şartları" şöyle:

"1-Bugüne kadar yaptığı İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili tüm paylaşımlarını silecek.

2-Bundan sonra İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili hiçbir şekilde paylaşım yapmayacak.

3-Bizim hazırladığımız metni bir video ile saat 20.00'da okuyacak ve hiçbir zaman kaldırmayacak.

Bizden onay alması durumunda sosyal medya hesaplarından bu videoyu yayınlaması gerekmektedir. Şartlara aykırı davranırsa her bir tweeti için ayrı ayrı 50.000'er liralık tazminat davaları açacağız. Bunun da kendisine bildirilmesini rica ediyoruz."

RECEP TERZİ'DEN İMAMOĞLU'NA TEPKİ

İBB'nin kendisini tehdit etmesine tepki gösteren oyuncu Recep Terzi, Haber7'nin sorularını yanıtladı.

2 gün önce Adalet Bakanlığı'nın görevlendirdiği avukatın uzlaşma görüşmesi için kendisini aradığını belirten Terzi, telefon görüşmesinde uzlaşmaya sıcak baktığını söylediğini anlattı.

"KENDİNE KÖLE YAPMAK İSTİYOR"

İBB avukatları tarafından gönderilen uzlaşma metninin kendisine mail olarak atıldığını belirten Terzi şunları söyledi:

"Bugüne kadar yaptığım eleştiri paylaşımlarını silmem ve bundan sonra hiçbir şekilde paylaşım yapmamam isteniyor. Ayrıca hazırladıkları metni saat 20.00'de okuyup hiçbir zaman kaldırmamam isteniyor.

Bu uzlaşma şartı değil, tamamen diretmektir. Uzlaşırken birini köleleştirip esir olduğunu, bütün kamuoyuna reklam etmek istediklerini anladım."

"YALAN VE İFTİRA VAR"

Terzi, uzlaşma metninde kendisine okumak için gönderilen yazıda, "Bugüne kadar ülkede kutuplaşmaya ben de katkı sağladım" ifadesinin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Burada da bir yalan ve iftira var. Benim ağzımdan bunu alıp bütün ülkenin gençlerine, Recep Terzi bunu söylediyse onun payı vardır, o an inanmayabilir ama 3 ay sonra 5 ay sonra Recep Terzi bunu söylemiş, bu kutuplaşma var demek ki gibi devleti yöneten hükümete de, bakanlara da düşman olur.

Ülkede kutuplaşma denen bir şey var mı? Yok. Kutuplaşma varsa, kendisi Meclis kürsüsünden ağza alınmayacak küfür etti. O kayak bir tarafına girsin dedi. Deprem oldu. Bakanlar hala oradalar. Sen? Sen de bir siyasetçisin. Halkın karşısına lider olarak çıkıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Gidiyorsun Elazığ'da kayıyorsun.

Valiye it diyorsun. Bu da bir suçtur. Yalan da bir suçtur. Kimseyi işten çıkarmayacağzı dedi yüzlerce insanı işten çıkardı. Müslümanım diyorsun, Peygamber efendimiz yalan söyleyen bizden değildir diyor.

Suya zam yapmayacağım dedin, yüzde kaç zam yaptın . Ben bunları halka gösterdiğim zaman hem bana dava açıyorsun ve tehdit ediyorsun,eleştirmeme de kızıyorsun. Eleştirmemi de durdurmak için beni korkutmak için aklı sıra kendince böyle bir dayatma yapıyorsun.

Kendi toprağımda kimse bana zincir vuramaz!"

AVUKATTAN TERZİ'YE DESTEK

Öte yandan, Terzi'nin paylaşımlarına avukat Murat Birinci'den de destek geldi. Birinci, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu hukuk bürosunun sanıyorum sahibi meslektaşımız demiş ki kişisel veri, işlem yapacağız:

1-Muhatabın bu metni paylaşması kişisel verinin rıza ile paylaşılmasıdır.

2-Metin nereden bakılırsa fecaattir. Özrü aşan, bir "tabi ol" metnidir.

3-Maildeki telefon numaraları silinmiştir.

Bu ofisin avukatı diyor ki; kişisel veri. Adama, video yap oku dediğiniz metin, kişisel olur mu? Recep Terzi de bunu okumayıp eleştirmeyi seçmiş... Neden rahatsız oldunuz?

Fotoğraflradaki mail adresi de zikredilen hukuk ofisinin internet sitesinde yayınlanan aleni mail adresidir. Kişisel veri değildir. Ayrıca bu mailin altında sosyal medya uzantıları ile, mailin paylaşabileceği hususunda zımni rıza mevcuttur.

Medya A.Ş İBB'ye ait bir iştiraktir. İstanbullularındır. Medya A.Şnin çalıştışı hukuk ofisin adı kişisel veri değildir. Alenidir. Ayrıca bu ofisin yıllık ne ücretle çalıştığını açıklaması elzemdir. Soruyoruz!? Yıllıl ücretiniz nedir? Kamunun parasıdır, kamu bilmek ister.

Medya A.Ş.'ye sorum şu:

1- Recep Terzi'ye o Sevr beyanını dayatan hukuk bürosu ile doğrudan temin yöntemi ile ne zaman çalışmaya başladınız?

2-Medya A.Ş.'nin Ak Parti döneminde çalıştığı hukuk ofisine yıllık ne kadar ücret ödeniyordu?

3-Aşağıdaki hukuk ofisine ne kadar ödeniyor?"