17 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Beyaz Saray: Trump'tan Başkan Erdoğan'a İdlib teşekkürü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2020
TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Son dakika haberine göre 'dan Başkan ve ABD Başkanı arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." bilgisi paylaşıldı.

Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İDLİB İÇİN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi ve Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." ifadesine yer verildi.

Trump'ın görüşmede, Rusya'nın Esed rejimine desteğinin son bulması ve Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için isteğini dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump ayrıca, Libya'da dış güçlerin müdahalesinin durumu daha da kötüye götüreceğini bir kez daha tekrarladı." ifadesi kullanıldı.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN