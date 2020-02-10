10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İBB'nin fahiş zammına ses çıkaramayanlar Marmaray'ı hedef aldı ama büyük yalana imza attı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
FAHİŞ ZAMMI TCDD'YE YIKMAYA KALKTILAR! GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

() tarafından metro, metrobüs ve ücretlerine yapılan yüzde 35 uygulamasından Marmaray da etkilendi. Toplu ulaşıma yapılan zamlara seslerini çıkarmayan bazı kesimler Marmaray'a gelen zamma tepki göstermeye kalkıştı ancak Marmaray ücretleri de UKOME tarafından alınan karar sebebiyle yükseldi.

'da zamlı ulaşım bu sabah itibarıyla başladı. 'nin aldığı yüzde 35'lik kararının ardından fiyatlar oldukça yükseldi. Metrobüs ile gidiş-dönüş en az 12 TL olurken, en yüksek ise 17,40 TL olarak fiyatlandı. Metrobüs ile seyahat eden bir kişinin ulaşım ücreti ayda 452 TL'ye kadar artış gösterdi.

Son dakika: İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam! Öğrenci akbil aylık ne kadar oldu? Mavi kart ne kadar oldu? İşte zamlı tarife |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA BÜYÜK ZAM! ÖĞRENCİ AKBİL AYLIK NE KADAR OLDU? MAVİ KART NE KADAR OLDU? İŞTE ZAMLI TARİFE |VİDEO

MARMARAY'I HEDEF ALDILAR

'nin aldığı bu karar çerçevesinde Marmaray'da en kısa mesafe olan 1-7 istasyon arası tam geçiş 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseldi. 1-43 istasyon arası ise 7,75 TL oldu. 'nin aldığı fahiş zam kararına ses çıkaramayanlar işletmesi tarafından yapılan Marmaray'ı hedef aldı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

CHP'li gençlerden İBB'ye ulaşım zammı tepkisi |Video CHP'Lİ GENÇLERDEN İBB'YE ULAŞIM ZAMMI TEPKİSİ |VİDEO

GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARAN AÇIKLAMA

TCDD, tarafından yapılan açıklamada "UKOME kararı gereğince Marmaray'da geçiş ücretleri artırıldı. Bu konuda TCDD'nin herhangi bir yetkisi yoktur. UKOME kararı uygulandıç TCDD sadece işletmeyi yapıyor." ifadelerini kullanıldı.

GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ BELGE ORTAYA ÇIKTI

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı , geçmişte dönemdeki bir belgeyi paylaşarak gerçekleri gözler önüne serdi. Yunus Fırat Aydın, "Bu konuda, 'UKOME "Marmaray Trenleri Ücret Düzenlemesi'ni yaptım, diyerek TCDD'ye uygulamak üzere yazı gönderiyor. Yani Marmaray zam kararını alan İBB'dir..." mesajını yazarak vatandaşlara durumu aktardı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN MARMARAY AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN MARMARAY AÇIKLAMASI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım zammı vatandaşları isyan ettirdi! Aptal yerine koydu CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN ULAŞIM ZAMMI VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ! "APTAL YERİNE KOYDU"
Ayda 452 TL yol parası! Tam 158 TL zam! İşte durak durak zamlı metrobüs ücretleri... AYDA 452 TL YOL PARASI! TAM 158 TL ZAM! İŞTE DURAK DURAK ZAMLI METROBÜS ÜCRETLERİ...
AK Parti ve MHP'nin reddedeceğini bilen İBB'den yüzde 35'lik zam taktiği AK PARTİ VE MHP'NİN REDDEDECEĞİNİ BİLEN İBB'DEN YÜZDE 35'LİK ZAM TAKTİĞİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN