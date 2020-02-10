İBB'nin fahiş zammına ses çıkaramayanlar Marmaray'ı hedef aldı ama büyük yalana imza attı
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından metro, metrobüs ve İETT ücretlerine yapılan yüzde 35 zam uygulamasından Marmaray da etkilendi. Toplu ulaşıma yapılan zamlara seslerini çıkarmayan bazı kesimler Marmaray'a gelen zamma tepki göstermeye kalkıştı ancak Marmaray ücretleri de UKOME tarafından alınan karar sebebiyle yükseldi.
İstanbul'da zamlı ulaşım bu sabah itibarıyla başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı yüzde 35'lik zam kararının ardından fiyatlar oldukça yükseldi. Metrobüs ile gidiş-dönüş en az 12 TL olurken, en yüksek ise 17,40 TL olarak fiyatlandı. Metrobüs ile seyahat eden bir kişinin ulaşım ücreti ayda 452 TL'ye kadar artış gösterdi.
MARMARAY'I HEDEF ALDILAR
UKOME'nin aldığı bu karar çerçevesinde Marmaray'da en kısa mesafe olan 1-7 istasyon arası tam geçiş 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseldi. 1-43 istasyon arası ise 7,75 TL oldu. İBB'nin aldığı fahiş zam kararına ses çıkaramayanlar işletmesi TCDD tarafından yapılan Marmaray'ı hedef aldı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.
GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARAN AÇIKLAMA
TCDD, tarafından yapılan açıklamada "UKOME kararı gereğince Marmaray'da geçiş ücretleri artırıldı. Bu konuda TCDD'nin herhangi bir yetkisi yoktur. UKOME kararı uygulandıç TCDD sadece işletmeyi yapıyor." ifadelerini kullanıldı.
GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ BELGE ORTAYA ÇIKTI
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yunus Fırat Aydın, geçmişte dönemdeki bir belgeyi paylaşarak gerçekleri gözler önüne serdi. Yunus Fırat Aydın, "Bu konuda, 'UKOME "Marmaray Trenleri Ücret Düzenlemesi'ni yaptım, diyerek TCDD'ye uygulamak üzere yazı gönderiyor. Yani Marmaray zam kararını alan İBB'dir..." mesajını yazarak vatandaşlara durumu aktardı.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN MARMARAY AÇIKLAMASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır." açıklamasında bulundu.
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