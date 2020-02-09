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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım zammı vatandaşları isyan ettirdi! "Aptal yerine koydu"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2020
CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN ULAŞIM ZAMMI VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ! APTAL YERİNE KOYDU

'li Başkanı döneminde İstanbullulara birçok vaatte bulundu ancak "köprüyü geçtikten sonra" bütün sözlerini unuttu. Seçim döneminde ulaşımda toplu taşımaya indirim sözü veren İmamoğlu, yarından itibaren başlayacak %35'lik kararına imza attı. İmamoğlu bu kararı "3 yıldır yapılmıyor" diyerek savundu. İstanbullu vatandaşlar ise 'nin aldığı ulaşıma zam kararının ardından isyan etti ve karara büyük tepki gösterdi.

''da sorununu çözeceğiz, ucuzlatacağız, hayatı kolaylaştıracağız' vaadinde bulunan 'li Belediyesi yönetimi bir sözünü daha meydanlarında bıraktı. CHP'li yönetim, aylık abonman ücretine yüzde 35 yaparak 205 TL'den 275 TL'ye öğrenci aylık mavi kart abonman ücretini ise yüzde 25 zamla 40 TL'den 50 TL'ye çıkardı.

Yarın uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2 lira 60 kuruş olan tam elektronik bilet 3 lira 50 kuruş, 1 lira 25 kuruş olan öğrenci bileti 1 lira 75 kuruş oldu. Otobüs ve 'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. CHP'li yönetimin indirim sözüne rağmen önceki yönetimin 3 yıldır yapmadığını bahane ederek pahalılaştırması vatandaşların yoğun tepkisini çekti. Sokakta ve vatandaşlar şu şekilde tepkilerini dile getirdi:

- Ulaşım temel haktır dedi mi? dedi. Ulaşım bizimle ucuzlayacak dedi mi? dedi. Seçmeni aptal yerine koydu mu? koydu. Zam beni çok yıprattı deyip tatile çıkar mı? çıkar.

- Hani zam yapmayacaktınız. Önce taksileri artırdın şimdi de toplu ulaşımı. Gerçekten çok yazık.

- Günde 8 milyon kişinin ulaşım araçlarını kullandığı İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam, zam değil zulümdür.

- 'da kaydı İstanbul'a kıydı.


TEVFİK GÖKSU: ZAM KARARINI UKOME ALDI

Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı , CHP'li yönetim tarafından alınan zam kararının ardından sosyal medyada bir video yayımladı. Göksu, İBB Meclisi'nin böyle bir yetkisi olmadığını belirterek zam kararının belediyenin başkanlık ettiği 'nin (UKOME) tarafından alındığını kaydetti. Göksu açıklamasında şunları kaydetti: "Bu zam, seçimden önce 'ulaşım giderlerini ucuzlatacağım' diyen 'nun kararı ile yapıldı. Meclis'in böyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullanan Göksu, İmamoğlu'nun seçimden önce hayatı ucuzlatacağı vaadini hatırlatarak şu soruyu sordu: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbulluları aldattı mı?"

Son dakika: İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam! Öğrenci akbil aylık ne kadar oldu? Mavi kart ne kadar oldu? İşte zamlı tarife |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA BÜYÜK ZAM! ÖĞRENCİ AKBİL AYLIK NE KADAR OLDU? MAVİ KART NE KADAR OLDU? İŞTE ZAMLI TARİFE |VİDEO

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