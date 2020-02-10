BİZE ULAŞIN
10.02.2020
CHP'li gençlerden İBB'ye ulaşım zammı tepkisi |Video
İstanbul Büyülşehir Belediyesi'nin ulaşıma yaptığı yüzde 35'lik zamma, CHP gençlik komitesinden tepki geldi. Metrobüs turnikelerinde eylem yapan CHP'li gençler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Güvenlik görevlisi, turnike üzerindeki bir kadını atkısından çekerek yere düşürdü. O anlar kameralara yansıdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.