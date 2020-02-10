CHP'li gençlerden İBB'ye ulaşım zammı tepkisi |Video

İstanbul Büyülşehir Belediyesi'nin ulaşıma yaptığı yüzde 35'lik zamma, CHP gençlik komitesinden tepki geldi. Metrobüs turnikelerinde eylem yapan CHP'li gençler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Güvenlik görevlisi, turnike üzerindeki bir kadını atkısından çekerek yere düşürdü. O anlar kameralara yansıdı.