Son dakika: İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam! Öğrenci akbil aylık ne kadar oldu? Mavi kart ne kadar oldu? İşte zamlı tarife |Video

Son dakika haberine göre; İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. 40 lira olan öğrenci aylık akbil dolum ücreti ne kadar oldu? Aylık mavi kart ücreti ne kadar oldu? 2020 yılı İETT zamlı akbil tarifesi ve yeni ücret tablosunun detaylarını A Haber muhabiri Mahmut Keşan canlı yayında anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşıma büyük zam yaptı!

İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı." ifadeleri kullanıldı.

Zam kararı sonrası İstanbullular yeni akbil ücretlerini araştırmaya başladı! Peki, İETT, ÖHO, Metro, Metrobüs akbil ücretleri ne kadar oldu? Zamlı öğrenci tam İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu? İşte İstanbul'da ulaşıma yapılan büyük zam sonrası oluşan fiyat tarifeleri...