07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.02.2020

Son dakika: İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam! Öğrenci akbil aylık ne kadar oldu? Mavi kart ne kadar oldu? İşte zamlı tarife |Video

Son dakika haberine göre; İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. 40 lira olan öğrenci aylık akbil dolum ücreti ne kadar oldu? Aylık mavi kart ücreti ne kadar oldu? 2020 yılı İETT zamlı akbil tarifesi ve yeni ücret tablosunun detaylarını A Haber muhabiri Mahmut Keşan canlı yayında anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşıma büyük zam yaptı!

İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı." ifadeleri kullanıldı.

Zam kararı sonrası İstanbullular yeni akbil ücretlerini araştırmaya başladı! Peki, İETT, ÖHO, Metro, Metrobüs akbil ücretleri ne kadar oldu? Zamlı öğrenci tam İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu? İşte İstanbul'da ulaşıma yapılan büyük zam sonrası oluşan fiyat tarifeleri...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam! İşte yeni zam tarifesi
İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam! İşte yeni zam tarifesi
Bekçilerle ilgili Bakanlık'tan yeni duyuru
Bekçilerle ilgili Bakanlık'tan yeni duyuru
Bakan Albayrak'tan enflasyon ve faiz mesajı...
Bakan Albayrak'tan enflasyon ve faiz mesajı...
Bankacılık Kanunu değişiyor!
Bankacılık Kanunu değişiyor!
Altın fiyatlarıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar
Altın fiyatlarıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar
Emeklilere ikramiye müjdesi! Tarih belli oldu
Emeklilere ikramiye müjdesi! Tarih belli oldu
Bakan Albayrak'tan esnafa faizsiz kredi müjdesi
Bakan Albayrak'tan esnafa faizsiz kredi müjdesi
Borsa İstanbul son üç ayın dünya lideri! Piyasalarda son durum ne?
Borsa İstanbul son üç ayın dünya lideri! Piyasalarda son durum ne?
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
Dünya THY'yi izledi! Ay’a yapılan ilk yolculuktan ilham aldılar
Dünya THY'yi izledi! Ay’a yapılan ilk yolculuktan ilham aldılar
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Dolar/TL ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Dolar/TL ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Daha Fazla Video Göster