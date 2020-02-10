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Ukrayna'daki FETÖ yapılanması panikte

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
ERDOĞAN'IN HAMLESİ FETÖ'CÜLERİ PANİKLETTİ

’da bulunan Fetullahçı Terör Örgütü () mensupları, Başkan ’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e örgütle ilgili detaylı bilgiler iletmesi üzerine paniğe kapıldı.

Erdoğan'ın başkent Kiev'de Zelenskiy ile geçen hafta yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin, kurumlarının bu ülkede ne zaman kapatılacağını sorması örgüt içerisinde rahatsızlık yarattı.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Ülkesindeki FETÖ yapılanmasını "eğitim kurumları arkasına saklanan örgüt" olarak nitelendiren Zelenskiy, Erdoğan'dan yapılanmanın detaylarını aldı. Erdoğan'dan aldığı isimleri Güvenlik Servisine ilettiğini belirten Zelenskiy, FETÖ mensuplarının eleştiri oklarının hedefi oldu.

FETÖ ile mücadele konusunda 'nin Ukrayna ile iş birliği yapmasından dolayı huzursuz olan FETÖ üyeleri, Ukrayna yönetimine suçlamalarda bulundu.

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FETÖ MENSUPLARI ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinden sonra örgütten bazı isimler, Ukrayna'da yayın yapan farklı gazetelere hezeyanlarını anlattı. Ukrayna'da İngilizce yayın yapan haftalık Kyiv Post gazetesinde kökenli Bermet Talant isimli muhabirin imzasıyla verilen haberde, FETÖ mensupları endişelerini dile getirdi.

Türkiye ile Ukrayna'nın güvenlik konusunda iş birliği yapması nedeniyle FETÖ üyelerinin kendilerini Ukrayna'da güvende hissetmediği aktarılan haberde, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi sonrasında bazı örgüt üyelerinin görüşlerine yer verildi. Gökhan Demir isimli FETÖ mensubu, Zelenskiy'in kendilerine karşı olan politikasından dolayı üzüldüğünü, artık Ukrayna'da kendisini güvende hissetmediğini söyledi.

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AVRUPA BİRLİĞİ'NE SİYASİ SIĞINMA HAKKI...

Ukrayna'da sürekli oturuma sahip olduğu bilgisini paylaşan Demir, pasaportu olmadığı için Avrupa'ya kaçamadığını dile getirdi. Ülkede ve Karadeniz Okulları ismiyle faaliyet gösteren FETÖ'ye ait eğitim kurumlarının yanı sıra Işık (Syaivo) Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi'nden de bahsedilen haberde, bu kültür merkezinin 15 Temmuz sonrasında medyada afişe olması üzerine "Uluslararası Kültür Merkezi" olarak isim değişikliğine gittiği belirtildi.

FETÖ'ye ait okullarda çalışan üç kişinin Avrupa Birliği'ne siyasi sığınma hakkı kazandığı ve Ukrayna'dan ayrıldığı bilgisine yer verilen haberde, 2 yıl önce Ukrayna'dan gazeteci ve iş adamı sıfatı taşıyan iki FETÖ mensubunun operasyonla Türkiye'ye götürülmesi hatırlatıldı.

UKRAYNA'DAKİ FETÖ YAPILANMASI

Ukrayna'da FETÖ eğitim, kültür ve medya alanlarında faaliyetini sürdürüyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Ukrayna'da yapılanmaya başlayan örgüt 2001'den bu yana "Uluslararası Meridyen Okulu" adı altında eğitim alanında faaliyet gösteriyor.

Kiev'de 2013'ten bu yana faaliyet yürüten bir kültür merkezi de FETÖ yapılanmasının kültür ayağını oluşturuyor. FETÖ'nün diğer ülkelerde olduğu gibi Ukrayna'da da vazgeçemediği alanların başında medya geliyor. Örgüt, Ukrayna ve Türkiye ile ilgili gelişmelere, kendi penceresinden bakarak "Ukraynahaber" sitesinden propaganda yapıyor.

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Ali Ali

Ukranya 'da ki bu adam orijinal yahudidir.Türkiye ile çıkar ilişkisinde anlaşsa bile abd ve israil in baskısıyla geri adım atar.Ancak rus yahudi ekolünden ise kısmen bir şeyler yapar.Gerisi hikaye

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cevapla 10.02.2020 12:12
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