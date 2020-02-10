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Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN MARMARAY AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "’da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yönettiği kararıyla tarafından uygulanmaktadır." açıklamasında bulundu.

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