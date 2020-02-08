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AK Parti ve MHP'nin reddedeceğini bilen İBB'den yüzde 35'lik zam taktiği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
İBB'DEN YÜZDE 35'LİK ZAM TAKTİĞİ!

'da () kararıyla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 yapıldı. Meclis'inde çoğunluğu elinde bulunduran ve 'nin zam kararını veto edeceğini bilen Başkanı , zammı Meclis'e getirmeden bürokratlar üzerinden düzenledi. Zam kararını UKOME'nin İBB'den atanan 10 üyesi masaya getirdi 11'inci oyu ise esnaf odası verdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) talebi üzerine AKOM'da yapılan toplantısında, elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 yapılması kararı alındı. Zam kararının UKOME'de alınmasının nedeni Meclisinden ve üyelerinin çoğunlukta olması. Zam kararının Meclis'ten geçmeyeceğini bilen İBB Başkanı , zam bürokratlar üzerinden yaptırdı.

Yeni Şafak'ın haberine göre zam kararı UKOME tarafından alındı. İBB Meclisinin zam kararı alabilmesi için genel kurul yapılması gerekiyor. İBB Meclisinde çoğunluk AK Parti ve MHP'de. Ekrem İmamoğlu zam kararının AK Parti ve MHP'li üyeler tarafından veto edileceği öngörüsü ile kararı UKOME'de aldırdı.

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İBB MECLİSİNE GELMEYECEK

Zam kararı İBB Meclisine gelmeyecek ve bir daha görüşülmeyecek. UKOME'nin kararı son aşama olarak İBB Başkanı veya Genel Sekreterin imzasına sunulup onaylanacak. İBB Başkanı aynı zamanda UKOME'nin de başkanı. Yetki de İBB Başkanında. Eğer o yoksa kararları başkan adına imzalıyor.

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21 ÜYESİ VAR 10'UNU İBB ATIYOR

UKOME'nin 21 üyesi var. On üye tarafından atanıyor. Geri kalan 11 üyenin 10'u ise; , Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Dağıtım A.Ş., Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Şehir İçi A.Ş., Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'den birer temsilci ile ilçe belediyeler adına bir temsilciden oluşuyor. 21'inci üyeyi ise belediye tarafından belirlenen özel kuruluş...

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KARAR 11'E 10 OYLA ALINDI

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam UKOME'nin İBB tarafından atanan 10 bürokratı tarafından masaya getirildi. Diğer 10 bürokrat karşı oy kullandı. Zam kararı esnaf odası temsilcisinin 11'inci evet oyu ile yani oy çokluğu ile kabul edildi.

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