Ayda 452 TL yol parası! Tam 158 TL zam! İşte durak durak zamlı metrobüs ücretleri...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün yaptığı açıklama ile ulaşıma yüzde 35 zam geldiğini duyurdu. Zam kararı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı." ifadeleri ile duyurulmuştu. İstanbul'da işe sadece metrobüsü kullanarak giden bir işçinin aylık gidiş-dönüş ücreti 452,40 TL oldu. Tam 158 TL'lik artış gerçekleşti. Aktarma ücretleri de hesaba katıldığında gidiş-dönüş ücretleri daha da artıyor. 205 TL'lik aylık abonmanlık ücretinde de yüzde 35'lik artış gerçekleşti. Hafta başından itibaren yürürlüğe girecek olan zamlı fiyatları sizler için derledik. Milyonlarca kişinin kullandığı metrobüsün ise durak durak fiyat tablosunu hazırladık. İşte durak durak zamlı metrobüs ücretleri tablosu...