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Ayda 452 TL yol parası! Tam 158 TL zam! İşte durak durak zamlı metrobüs ücretleri...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün yaptığı açıklama ile ulaşıma yüzde 35 zam geldiğini duyurdu. Zam kararı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı." ifadeleri ile duyurulmuştu. İstanbul'da işe sadece metrobüsü kullanarak giden bir işçinin aylık gidiş-dönüş ücreti 452,40 TL oldu. Tam 158 TL'lik artış gerçekleşti. Aktarma ücretleri de hesaba katıldığında gidiş-dönüş ücretleri daha da artıyor. 205 TL'lik aylık abonmanlık ücretinde de yüzde 35'lik artış gerçekleşti. Hafta başından itibaren yürürlüğe girecek olan zamlı fiyatları sizler için derledik. Milyonlarca kişinin kullandığı metrobüsün ise durak durak fiyat tablosunu hazırladık. İşte durak durak zamlı metrobüs ücretleri tablosu...

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Giriş Tarihi: 08.02.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 15:03
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Ayda 452 TL yol parası! Tam 158 TL zam! İşte durak durak zamlı metrobüs ücretleri...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden toplu ulaşıma büyük zam! Dün İBB tarafından yapılan açıklama ile ulaşıma yüzde 35 oranında zam yapıldığı duyuruldu. Zam açıklaması kısa sürede sosyal medyada günün konusu oldu. Zam kararına tepki gösteren vatandaşlar bir yandan da fiyatları araştırmaya başladı. Özellikle aylık abonmanlık ücretleri merak konusu oldu. İstanbul'un can damarlarından metrobüslerin durak mesafelerine göre değişen ücretleri vatandaşları isyan ettirecek rakamlara ulaştı. Sadece metrobsü kullanarak işe giden bir vatandaş ayda 452 TL'yi aşan bir ücret ödeyecek. Günlük metrobüs ücreti en düşük 12 TL, en yüksek ise 17,40 TL olacak. İşte İstanbulkart ücret tarifeleri ve durak durak metrobüs ücretleri...

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Ayda 452 TL yol parası! Tam 158 TL zam! İşte durak durak zamlı metrobüs ücretleri...

GÜNDE EN AZ 12 TL METROBÜS ÜCRETİ

Metrobüs ile işe gidip gelen vatandaşlar zamdan en çok etkilenenler arasında yer alıyor. Zam sonrası metrobüs ile gidip gelmenin maliyeti 12 TL'den başlıyor.

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Ayda 452 TL yol parası! Tam 158 TL zam! İşte durak durak zamlı metrobüs ücretleri...

METROBÜS İLE UZUN SEYAHAT EDENLER 17.40 TL ÖDEYECEK

Metrobüs fiyatları duraklara göre değişkenlik gösteriyor. Her durakta iade makineleri yer alıyor. Vatandaşlar akbilini okutarak iade alıyor. Ancak uzun seyahat edenlerin böyle bir şansı bulunmuyor. Metrobüs artık uzun seyahat edenler için gidiş-dönüş tam 17,40 TL oldu.

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Ayda 452 TL yol parası! Tam 158 TL zam! İşte durak durak zamlı metrobüs ücretleri...

AYDA 158 TL FAZLA ÖDEME YAPILACAK

Metrobüs ile seyahat eden bir vatandaş başka hiçbir ulaşım aracına binmeden işe gidip gelirse cebinden 158 TL fazla para çıkacak. Metrobüs ile en kısa mesafede gidip gelen yolcular ayda 312 TL, en uzun seyahat edenler ise 452 TL ödeyecek.

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Ayda 452 TL yol parası! Tam 158 TL zam! İşte durak durak zamlı metrobüs ücretleri...

İŞTE ZAMLI İSTANBULKART TARİFELERİ

Dün İBB tarafından yapılan yüzde 35'lik zam sonrası fiyat tarifeleri değişecek. Pazartesi günü yürürlüğe girecek fiyatlar şöyle: