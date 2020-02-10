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Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı'ya sert sözler: Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
ÇAVUŞOĞLU'NDAN MUSTAFA AKINCI'YA SERT SÖZLER

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , Slovenya Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. İdlib'deki son durumu değerlendiren Çavuşoğlu ," için rejimin (Esad) saldırganlığı durmalı" dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, meselesi için gerekirse Erdoğan ve Putin'in bir araya geleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri içinse Çavuşoğlu, "Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapmaya başladı. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı , Slovenya Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu burada kritik açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun gündeminde İdlib konusu vardı. Öte yandan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın skandal sözleri hakkında bir muhabirin sorduğu soru üzerine Akıncı'ya tepki gösterdi.

İdlib'deki son durumu değerlendiren Çavuşoğlu, "Ateşkes için rejimin (Esad) saldırganlığı durmalı" dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu, meselesi için gerekirse Başkan Erdoğan ve Putin'in bir araya geleceğini belirtti.

Ayrıca Çavuşoğlu, Rus heyetiyle İdlib görüşmesi hakkında, "Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı" şeklinde konuştu.


MUSTAFA AKINCI'NIN AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın skandal sözleri içinse Çavuşoğlu, "Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapmaya başladı. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert tepki |Video DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN KKTC CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI'YA SERT TEPKİ |VİDEO

MUSTAFA AKINCI NE DEMİŞTİ?

KKTC Cumhurbaşkanı , İngiliz gazetesinin "Kırım tarzı ilhak ihtimali" sorusunu "korkunç" diye yanıtladı ve "Türkiye'nin kendi çıkarlarına aykırı" diye değerlendiren Akıncı, kendi vizyonunun tümüyle farklı olduğunu savunmuştu.

Akıncı, "İkinci bir olmayacağım" dedi. Tayfur Sökmen, Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul etmişti. Kıbrıs'ta federal çözümüne bir an önce varılması gerektiğini ifade eden Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik" dedi.

Akıncı, "Kıbrıslı Türkler laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istiyor" diye konuştu. Birleşik Krallık'ın AB'den çıkışına (Brexit) olumlu bakmadığını belirten Akıncı, "Alkışlarla karşılamadım, ama saygı göstermek zorundayız. Bundan sonra ülkenizi tek parça olarak tutabilecek misiniz, bilmiyorum. Bunda oldukça zorlanabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas: Bir eksiğimiz Kıbrıs’ın Türk Cumhurbaşkanı’nın Türk düşmanı olmasıydı
Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas: Bir eksiğimiz Kıbrıs’ın Türk Cumhurbaşkanı’nın Türk düşmanı olmasıydı SABAH GAZETESİ YAZARI MEHMET BARLAS: BİR EKSİĞİMİZ KIBRIS’IN TÜRK CUMHURBAŞKANI’NIN TÜRK DÜŞMANI OLMASIYDI

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