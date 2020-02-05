Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağı pistten çıktı
Son dakika haberi... İstanbul Sabiha Gökçen'de Pegasus Havayolları'na ait uçak pistten çıktı. İzmir İstanbul seferini yapan uçak pistten savrulup alev aldı. Havalimanı itfaiyeleri ilk müdahaleyi yaparken yolcular tahliye edildi.
İstanbul Sabiha Gökçen'de Pegasus Havayolları'na ait uçak pistten çıktı. İzmir İstanbul seferini yapan uçak pistten savrulup alev aldı. Havalimanı itfaiyeleri ilk müdahaleyi yaparken yolcular tahliye edildi.
Pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
BAKAN TURHAN'DAN AÇIKLAMA
Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, "Uçakta 177 kişi var, can kaybı yok. Sert bir iniş yapması sonucu oluştu. Pistten çıkarak araziye saplandı. Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var" açıklamasında bulundu.
Öte yandan Olay yerine 31 adet 112 ambulansı görevlendirildi.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgi, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.
UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkmasının ardından iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.
PİLOTUN KULEYLE KAZA ANI KONUŞMASI
Pegasus uçağının pilotunun kaza anında kule ile konuşması ilk kez A Haber'de...
Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, "İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şuan göremiyorum. Şuan göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya bütün ekipler oraya. Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslarda gidiyor. Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin" diyalogları yer aldı.
YARALILARIN TAHLİYESİ
Pegasus Havayolları'nda yolculuk yapan yolculardan bazılarının yaralandığı kazada, yolcuların uçaktan tahliye edildiği anlar kameraya yansıdı.
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