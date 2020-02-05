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05.02.2020
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait uçak pistten çıktı! İlk görüntüler |Video
Son dakika haberine göre; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yollarına ait uçak pistten çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler yayınlandı.
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