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05.02.2020

Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait uçak pistten çıktı! İlk görüntüler |Video

Son dakika haberine göre; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yollarına ait uçak pistten çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler yayınlandı.

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