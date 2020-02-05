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05.02.2020

Pegasus uçağından tahliye edilen yolcular

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda birkaç yolcunun yaralandığı öğrenildi. Yolcular, uçaktan indirilerek tahliye edildi. Yolcular, uçağın kayarak çıktığı toprak pistte yürüyerek uçaktan uzaklaştı. Yolcuların uçaktan tahliye edildiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde pistten çıkan uçaktan indirilen yolcular tahliye ediliyor.

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