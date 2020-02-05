Van'da çığ faciası! 3. felaketin önüne geçmek için suni çığ oluşturulacak

Van'da 5 kişinin öldüğü çığ felaketinde kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. İkinci çığ felaketinde can kaybı 33'e yükseldi. Bakan Soylu, ikinci çığda kurtarma ekiplerinden 63 kişinin kurtarılarak hastaneye götürüldüğünü söyledi. Kurtarma çalışmaları bölgeye sevk edilen takviye ekipler eşliğinde sürüyor. Bölgede, üçüncü çığ riskine karşı patlama ile suni çığ oluşturulacağı bildirildi.

Van'daki ikinci çığ felaketinde can kaybı 33'e yükseldi. Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü. Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 30'dan fazla kişi sağ kurtarıldı.

Olayla ilgili son bilgileri veren AFAD, 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını 53 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında jandarma, itfaiye ve güvenlik korucuları da var.

TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 67 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi.Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor.

Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kuruldu. 3 mobil baz istasyonu daha bölgeye doğru yola çıkarıldı. Bir AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, Elazığ'dan bölgeye gönderildi. Türk Kızılay, 350 kişilik kumanyayı bölgeye sevk etti. AFAD İzmir, Bursa ve Samsun arama kurtarma birlikleri olası bir ihtiyaç için teyakkuz durumuna geçirildi.

SUNİ ÇIĞ OLUŞTURULACAK

Çığ faciasının olduğu noktada hava şartları ağırlaşırken 3 . çığ riski ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi. Çalışmalar durma noktasına geldi, bölgede patlama ile suni çığ oluşturulacağını bildirildi. Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesi'nden 4 kişinin de bulunduğu toplam 156 arama kurtarma personeli ve 18 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. AFAD İl Müdürü'nün görevi sırasında çığ altında kalması nedeniyle Van İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin koordinasyonu için AFAD Muş İl Müdürü ve ekibi Van'a ulaştırıldı.

BAKAN SOYLU ÇIĞ BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Van'dan helikopterle çığ bölgesine geçti. AFAD Başkanı Güllüoğlu ile Elazığ'dan uçakla Van'a gelen Bakan Soylu, helikopterle Van Ferit Melen Havaalanı'ndan çığ olayının yaşandığı bölgeye hareket etti.

Bakan Soylu ve beraberindekileri taşıyan helikopter, çığ düşen bölgeye 20 kilometre mesafedeki Çatak ilçesine bağlı Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı pistine iniş yaptı. Soylu, daha sonra karayoluyla çığ bölgesine gitti.