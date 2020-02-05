MHP, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında "suçu ve suçluyu övmek" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" başlıklarında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla CHP-HDP ilişkileri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle ilgili sözlerinin incelenmesi için kurulan komisyon, raporunu açıkladı.
MHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu yer aldı. Yıldız, yaptığı açıklamada, Van'da çığ felaketinde hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.
SUÇ DUYURUSU
Bugün, sadece CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Yıldız, "CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu süreçte CHP Genel Başkanının ve bazı sözcülerinin birtakım siyasi eylemleri ve açıklamalarının suç teşkil ettiği görülmektedir." dedi.
BU LİSTENİN AÇIKLANMADIĞINA DİKKATİ ÇEKTİ
CHP milletvekilleri hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle 209 fezlekenin TBMM'ye gönderildiğini bildiren Yıldız, bu fezlekelerden 23'ünün Kemal Kılıçdaroğlu hakkında olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından kullanılan şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 120-180 milletvekili listesini açıklayacağı beyanında bulunduğunu hatırlatan Yıldız, bu listenin açıklanmadığına dikkati çekti. Yıldız, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'ndaki suç tanımına bire bir uyan, suçun maddi ve manevi unsurunu taşıyan, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, suçu ve suçluyu övmek, kamu görevlisinin suçu bildirmeme, suçluyu kayırma, suç delillerini bildirmeme, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak suçlarını oluşturduğu değerlendirilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."
Feti Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun terör suçlarından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki övgüsü ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye ilişkin "PKK, PYD, YPG ayrıdır" ve "YPG kendi vatanını koruyan çocuklardır, oluşumdur" şeklindeki sözlerinin de suç teşkil ettiğini kaydetti.
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