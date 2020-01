Elazığ ve Malatya’ya 6 bin 400 yeni konut

Deprem bölgesini ilk andan itibaren terk etmeyen bakanlar, vatandaşların yaralarını sarıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremzedeler için 6 bin 400 kalıcı konut yapacaklarını müjdeledi

Hükümet, merkez üssü Elazığ 'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de büyük hasara yol açan depremin yaralarını sarmak için bölgedeki çalışmalarını dört koldan yürütüyor. Depremin olduğu ilk andan itibaren bölgeye hareket eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Elazığ Valiliği'nde ortak basın toplantısı düzenleyerek çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Toplantıda yıkılacak ve inşa edilecek konut sayısını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var. Bu binaların 118'i acil yıkılacak. Malatya 'da 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak binamız var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ ve Malatya'da, depremden etkilenen bölgemizde yapacağımız kalıcı konutların sayısı şu an itibarıyla 6 bin 400" dedi.Elazığ ve Malatya'da toplam bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarına süratle devam ettiklerini aktaran Kurum, bir yandan da dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını anlattı. Kurum, Elazığ'da Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceklerini, bu kapsamda iki irtibat bürosu açtıklarını bildirdi. Ülke genelinde kentsel dönüşüm seferberliği başlattıklarını anlatan Bakan Kurum , "Kentsel dönüşüm için toplamda 60.5 milyar liralık yatırım yaptık. Riskli olarak belirlediğimiz alanlar ile yeni yerleşim olarak belirlediğimiz alanlarda da 60 milyar liralık yatırımımız devam ediyor" diye konuştu. Deprem bölgesine ülke genelinde büyük bir yardım yapıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kızılay'a 27.5 milyon lira, AFAD'a 72 milyon liralık yni toplamda 100 milyon liralık nakit desteği oldu" dedi. Depremde hayatlarını kaybeden her aileye 10 bin lira, yaralılara 1000 lira yardım yapıldığını belirten Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesine 44 milyon lira kaynak aktarıldı. Bunun yarısı Malatya yarısı Elazığ'a gönderildi" diye konuştu.Bakan Soylu, Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okulların 10 Şubat'ta açılacağını söyledi. Elazığ'da 24 derslikli okul yapacağnı açıklayan Bahçeşehir Okulları, Malatya'da hasar gören okulları tamir etmek için valilikle protokol imzaladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'da SGK pirim ödeme süresini 30 Nisan 2020'ye kadar uzattıklarını, ertelenen pirim borçlarını da 12'ye kadar faizsiz olarak taksitlendirme imkânı olacağını bildirdi.SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca ise depremde yaralananlara ilişkin, şu bilgileri verdi: "Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz. Olası bir salgının, enfeksiyon artışının önüne geçmek için de planlama ve hazırlıklarımızı tamamladık. Bu anlamda öncelikle şebeke suyunun kullanılabilir olup olmadığını incelemek üzere halk sağlığı laboratuvarlarımızda şebeke suyu numuneleri incelendi. Numunelerin şu an hepsinin normal olduğunu söyleyebilirim." Bütün ilçelerde mobil sağlık ekibi oluşturduklarını anlatan Bakan Koca, "Taburcu ettiğimiz hastalara da evde sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.Kira yardımı için tahliyeden itibaren en geç bir yıl içinde başvuruda bulunulması gerekiyor. İstanbul, İzmir ve Bursa 'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri'ne diğer illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne gerekli belgeleriyle dilekçe veriliyor. Ev sahipleri ve kiracılar için farklı belgeler isteniyor. Bu belgeler bakanlığın web sitesinde yer alıyor.