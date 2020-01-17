17 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

TOBB'dan 81 ildeki odalara flaş talimat!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
TOBB'DAN 81 İLDEKİ ODALARA FLAŞ TALİMAT!

ve tarafından açıklanan taklit ve tağşiş ürünler listesinin ardından da harekete geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 81 ilde faaliyet gösteren 365 oda ve yönetimine, gıdada taklit ve tağşiş yapan üye firmaların bu faaliyetlerinin disiplin kurullarında ele alınmasına yönelik talimat gönderdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, laboratuvar sonucuyla gıdada taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen firmaların bilgilerini 'a iletti.

Bunun üzerine TOBB Başkanı 'nun talimatıyla illerdeki 365 oda ve genel sekreterliklerinden, söz konusu üye firmalara "Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik"e istinaden gerekli işlemlerin başlatılması talep edildi.

Talimata, Bakanlık tarafından gönderilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmaların listesi de eklendi.

Disiplin kurulları uyarı, kınama ve para cezası verebiliyor

Oda ve borsa bünyesindeki disiplin kurulları, meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunanlar, satışa arz olunan malların niteliği veya miktarı bakımından gerçeğe aykırı beyan verenler, nizami olmayan ölçü ve tartı aletlerini bilerek kullananlar için farklı cezalar uygulayabiliyor.

Ayrıca, söz konusu kurullar imalatta, mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uymayan, hileli, karışık, standartlara aykırı ve kalitesiz mal imal eden ve satanlara uyarı, kınama ve para cezaları gibi muhtelif cezalar verebiliyor. Bu cezalar, mevzuatta ihlallerin derecesi ve niteliğine göre belirleniyor.

Birçok gıdada ilaç maddeleri tespit edilmişti

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ocak'ta taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve , süt ve , bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaşmıştı. Böylece, konuya ilişkin ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürün tüketicilere açıklanmış oldu.

Yapılan denetimler sonucu bazı alkolsüz içeceklerde, takviye edici gıda ürünlerinde, şekerli mamullerde, bitki çay ve kahvede ilaç etken maddesi katıldığı tespit edilmişti. Bazı firmaların ballarında taklit ve tağşiş yapıldığı anlaşılırken, salçada, baharatlarda, çay ve kahvede gıda boyası, süt ve süt ürünlerinde nişasta, jelatin ve bitkisel yağ, zeytin yağlarında da farklı tohum yağları kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca, kırmızı et ve et ürünlerinde domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, deri dokusu ve baş eti tespit edilmişti.

Gıda teröristleri vatandaşlara domuz eti yedirdi! Ünlü kebapçı da o listede GIDA TERÖRİSTLERİ VATANDAŞLARA DOMUZ ETİ YEDİRDİ! ÜNLÜ KEBAPÇI DA O LİSTEDE
Erkan Tan gıda teröristlerine canlı yayında ateş püskürdü: Bunlar katil yamyam barbar! ERKAN TAN GIDA TERÖRİSTLERİNE CANLI YAYINDA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: BUNLAR KATİL YAMYAM BARBAR!
Gıda teröristlerine ağır cezalar geliyor GIDA TERÖRİSTLERİNE AĞIR CEZALAR GELİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristi firmaları tek tek açıkladı! Vatandaşlara domuz eti yedirdiler TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA TERÖRİSTİ FİRMALARI TEK TEK AÇIKLADI! VATANDAŞLARA DOMUZ ETİ YEDİRDİLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN