14 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristi firmaları tek tek açıkladı! Vatandaşlara domuz eti yedirdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. En fazla uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin et ve et ürünleri (domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti), zeytinyağı (tohum yağları), süt ve süt ürünleri (jelatin, bitkisel yağ) olduğu dikkat çekerken, son liste ile birlikte 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

Giriş Tarihi: 14.01.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 11:07
  • 1
  • 67
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristi firmaları tek tek açıkladı! Vatandaşlara domuz eti yedirdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı.

  • 2
  • 67
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristi firmaları tek tek açıkladı! Vatandaşlara domuz eti yedirdiler

Bakanlığın yayınladığı listesinde laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

  • 3
  • 67
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristi firmaları tek tek açıkladı! Vatandaşlara domuz eti yedirdiler

229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Listede bulunan bazı markaların vatandaşa domuz ve at eti yedirdiği, bazı markaların da çaya boya karıştırdığı ortaya çıktı. 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ilişkin 3202 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı da belirtildi.

İŞTE O MARKALAR VE ÜRÜNLER

  • 4
  • 67
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristi firmaları tek tek açıkladı! Vatandaşlara domuz eti yedirdiler
  • 5
  • 67
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristi firmaları tek tek açıkladı! Vatandaşlara domuz eti yedirdiler