Gıda teröristleri vatandaşlara domuz eti yedirdi! Ünlü kebapçı da o listede

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini dün açıkladı. Listede birçok hileli ürün görünürken, en dikkat çekenleri ise vatandaşa at ve domuz eti yediren firmalar oldu. İstanbul'un en yoğun bölgelerinden biri olan Mecidiyeköy'de oldukça müşterisi olan bir kebapçıda da lahmacunda kanatlı eti tespit edildi. Daha önce açıklanan listelerde vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen Gurme Gıda'nın son yayınlanan listede de yer alması büyük tepki çekti. Markanın adını değiştirerek ürünlerini Bifet olarak piyasaya sürdüğü öğrenildi.

2020 yılına ait ilk hileli ürünler listesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu listeye göre bazı gıda teröristlerinin vatandaşa dana eti ve kuzu eti yerine domuz eti ile at eti yedirdikleri ortaya çıktı. Aileler teker teker listeyi kontrol ederken çocukları için oldukça endişelendi. Gurme Gıda olarak bilinen merkezi Kocaeli'nde bulunan markanın sucuklarında, Fethiye'de Serkul 1 ve Serkul 2 restaurantlarında, Aydın'daki Karanfil Otel'de domuz eti; Esenler'deki Kurban Et Gıda isimli kasapta çiğ kıymada ve Serdivan Sakarya'daki Yüzet Et ürünleri mağazında at eti tespit edildi. İstanbul Şişli'ye bağlı Mecidiyeköy'deki Buket İst Lahmacun firmasında da lahmacun harcında kanatlı eti tespit edildi. Özellikle öğrencilerin uğrak yeri olarak bilinen mekanda yaşanan skandal müşterilerini panikletti. Hileli ürünler listesinin tamamını haberimizde inceleyebilirsiniz....

Hazırlanan listede daha önce de vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen ve ürünleri satılan Gurme Gıda yine yer aldı. Gurme Gıda'nın Bifet tesciliyle farklı marketlerde ürünlerini satmaya devam ettiği iddia edildi.

VATANDAŞLARA AT ETİ VE DOMUZ ETİ YEDİRDİLER!

Markalarını "Sağlıklı ve güvenilir ürünler üretmek için kalite, hijyen ve yasa kurallarını titizlikle yerine getirmenin gerekliliğine inanan ve bunu ilke edinen bir kuruluşuz" diye tanımlayan Gurme Gıda'nın kangal fermente sucuğunda domuz eti tespit edildi.

.