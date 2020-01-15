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Gıda teröristlerine ağır cezalar geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
GIDA TERÖRİSTLERİNE AĞIR CEZALAR GELİYOR

dakika haberi... yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. 5 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza verilecek.

dakika haberi... yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. 5 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza verilecek.

229 ünlü firmanın vatandaşlar at domuz ve leş yedirdiğinin ortaya çıkmasının ardında vatandaşları sevindirecek gelişme! Vatandaşlara leş, domuz, at, eşek eti yediren gıda teröristlerine yeni yasa teklifi ile hapis cezası ve meslekten geçici süre men etme cezası verilebilecek.

Gıda teröristlerine ağır cezalar geliyor GIDA TERÖRİSTLERİNE AĞIR CEZALAR GELİYOR

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