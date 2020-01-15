Gıda teröristlerine ağır cezalar geliyor

Son dakika haberi... Takit-tağşiş yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. İşletmelere 5 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza verilecek.

Son dakika haberi... Takit-tağşiş yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. İşletmelere 5 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza verilecek.

229 ünlü firmanın vatandaşlar at domuz ve leş yedirdiğinin ortaya çıkmasının ardında vatandaşları sevindirecek gelişme! Vatandaşlara leş, domuz, at, eşek eti yediren gıda teröristlerine yeni yasa teklifi ile hapis cezası ve meslekten geçici süre men etme cezası verilebilecek.