15 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.01.2020

Erkan Tan gıda teröristlerine canlı yayında ateş püskürdü: Bunlar katil yamyam barbar!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 229 firmaya ait 386 parti üründe insan sağlığını tehdit eden madde tespit  etti. Bakanlık o markaları ve ürünleriyle sitesinde ifşa etti. Hafta içi her gün A Haber ekranında "Sabah Ajansı" programını sunan Erkan Tan, vatandaşın sağlığını hiç sayan gıda teröristlerine canlı yayında ateş püskürdü. Tan, "Bunlar yamyam katil barbar" diyerek sitem etti. İşte o anlar.

ve , taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü internet sitesinden açıkladı. En fazla uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin et ve et ürünleri (domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti), zeytinyağı (tohum yağları), süt ve süt ürünleri (jelatin, bitkisel yağ) olduğu dikkat çekerken, son liste ile birlikte 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen 229 firmaya ait 386 ürünü kamuoyuyla paylaştı.

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek açıkladı! Vatandaşa domuz eti yedirdiler TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEK TEK AÇIKLADI! VATANDAŞA DOMUZ ETİ YEDİRDİLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Canlı yayında ateş püskürdü: Bunlar katil yamyam barbar!
Canlı yayında ateş püskürdü: Bunlar katil yamyam barbar!
İstanbul'da 127 milyonluk sahte dolar operasyonu!
İstanbul'da 127 milyonluk sahte dolar operasyonu!
30 kilometrelik bir kanalın açılması depreme sebep olmaz
"30 kilometrelik bir kanalın açılması depreme sebep olmaz"
İşte madde madde Libya'da ateşkes anlaşması
İşte madde madde Libya'da ateşkes anlaşması
Can Ataklı'dan Ümmü Gülsüm için utanç verici sözler
Can Ataklı'dan Ümmü Gülsüm için utanç verici sözler
Türkiye’nin Libya’daki önemi ne?
Türkiye’nin Libya’daki önemi ne?
Kemal Kılıçdaroğlu darbeci Hafter'i savundu
Kemal Kılıçdaroğlu darbeci Hafter'i savundu
Canan Kaftancıoğlu’ndan HDP ile ittifak itirafı
Canan Kaftancıoğlu’ndan HDP ile ittifak itirafı
Bakanlık tek tek ifşa etti | İşte halkın sağlığıyla oynayan firmalar
Bakanlık tek tek ifşa etti | İşte halkın sağlığıyla oynayan firmalar
5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Erdoğan: Hafter'e hak ettiği dersi vereceğiz
Erdoğan: Hafter'e hak ettiği dersi vereceğiz
Gülay Demir: Zalimler için yaşasın cehennem
Gülay Demir: Zalimler için yaşasın cehennem
Daha Fazla Video Göster