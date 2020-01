Erkan Tan gıda teröristlerine canlı yayında ateş püskürdü: Bunlar katil yamyam barbar!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 229 firmaya ait 386 parti üründe insan sağlığını tehdit eden madde tespit etti. Bakanlık o markaları ve ürünleriyle sitesinde ifşa etti. Hafta içi her gün A Haber ekranında "Sabah Ajansı" programını sunan Erkan Tan, vatandaşın sağlığını hiç sayan gıda teröristlerine canlı yayında ateş püskürdü. Tan, "Bunlar yamyam katil barbar" diyerek sitem etti. İşte o anlar.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü internet sitesinden açıkladı. En fazla uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin et ve et ürünleri (domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti), zeytinyağı (tohum yağları), süt ve süt ürünleri (jelatin, bitkisel yağ) olduğu dikkat çekerken, son liste ile birlikte 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen 229 firmaya ait 386 ürünü kamuoyuyla paylaştı.