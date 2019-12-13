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Fuat Oktay: ABD tarihi yalanlarla yazma peşinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
FUAT OKTAY: ABD TARİHİ YALANLARLA YAZMA PEŞİNDE

, " Senatosu soykırım tasarısıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içinde" dedi.

, " Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD TARİHİ YALANLAR İLE YENİDEN YAZMA ÇABASI İÇİNE GİRMİŞTİR"

"ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir. Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil, tarih arşivleridir.

"TÜM ARŞİVLERİMİZ BİLİM İNSANLARINA VE TARİHÇİLERE AÇIKTIR"

Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz, tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD senatosunun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz."

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